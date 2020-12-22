Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня.

Станом на 09:00 22 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 132 070 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 593 нових випадків: 64 – на Івано-Франківщині, 448 – на Львівщині (проведено 831 ПЛР-дослідження) та 81 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: 6 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 грудня (09:00): 32 579 випадків, 81 новий
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 грудня (09:00): 57 401 випадок, 448 нових
м. Львів – 270 осіб
Городоцький район – 9 осіб
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 22 особи
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 17 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 47 осіб
Старосамбірський район – 10 осіб
Стрийський район – 4 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 36 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 грудня (09:00): 42 090 випадків, 64 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
22.12.2020