Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня.

Станом на 09:00 22 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 132 070 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 593 нових випадків: 64 – на Івано-Франківщині, 448 – на Львівщині (проведено 831 ПЛР-дослідження) та 81 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: 6 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 грудня (09:00): 32 579 випадків, 81 новий

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 грудня (09:00): 57 401 випадок, 448 нових

м. Львів – 270 осіб

Городоцький район – 9 осіб

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 22 особи

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 17 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 47 осіб

Старосамбірський район – 10 осіб

Стрийський район – 4 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 36 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 грудня (09:00): 42 090 випадків, 64 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.