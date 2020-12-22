ФСБ назвала підробкою розмову Навального зі своїм отруювачем.

А саме журналістське розслідування про отруєння російського опозиціонера названо «провокацією іноземних спецслужб».

У Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії назвали підробкою опубліковану російським опозиційним політиком Олексієм Навальним телефонну розмову зі своїм отруювачем. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС.

Нагадаємо, що 21 грудня Навальний опублікував запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим, котрий входив до групи ФСБ, метою якої було отруїти російського опозиціонера. Той розповів політику, як обробляв отруйною речовиною «Новичок» його речі, і пояснив, чому операція не завершилася успіхом, тобто смертю Навального.

ФСБ ж запевняє, що цей аудіоролик з телефонною розмовою є сфальшованим. Хоча водночас російська спецслужба стверджує, що під час розмови (якої за версією ФСБ не було) Навальний «використовував спосіб підміни номера абонента – відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установки реальних учасників розмови». Російська спецслужба запевнила, що проводить перевірку за фактом підміни номера.

ФСБ у своїй заяві не називало пана Кудрявцева на ім'я чи прізвище. Не йдеться і про те, чи працює співрозмовник Олексія Навального у ФСБ.

Також ЦГЗ ФСБ прокоментував саме розслідування про отруєння Навального, проведене журналістами The Insider і Bellingcat. «Розміщене О. Навальним в мережі Інтернет так званого розслідування про нібито вчинені щодо нього дії є спланованою провокацію, спрямованою на дискредитацію ФСБ Росії і співробітників органів федеральної служби безпеки, здійснення якої не було б можливим без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб», – процитувало ТАСС заяву ЦГЗ ФСБ.