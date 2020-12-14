Встановлено, хто зі співробітників ФСБ міг труїти Навального.

Своє розслідування оприлюднили журналісти з The Insider, Bellingcat, CNN і Der Spiegel.

Журналісти з Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і CNN провели спільне розслідування і дізналися імена співробітників ФСБ, котрі слідкували за російським опозиціонером Олексієм Навальним і, ймовірно, отруїли його «Новичком». Спецслужбісти супроводжували Навального спочатку до Новосибірська, а потім до Томська. Ще п'ятеро співробітників ФСБ стежили за ходом справи, а деякі прилетіли до Омська, де літак з Навальний екстрено приземлився, коли політику стало зле.

Проаналізувавши дані телефонних перемовин, інформацію про польоти і звіривши цю інформацію з базами даних, Bellingcat і журналісти-партнери дійшли висновку, що принаймні з 2017 року група оперативників з таємного підрозділу ФСБ (щонайменше дві-три особи) постійно супроводжувала Навального в його поїздках російськими містами. На думку Bellingcat, всі оперативники, котрі займалися російським опозиціонером, пов'язані з Інститутом криміналістики ФСБ, який також відомий як військова частина 34435.

Журналістам вдалося теж з’ясувати, що за кілька тижнів до поїздки Навального до Сибіру в серпні 2020 року члени цієї групи спостереження спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів. На підставі отриманих відомостей журналісти з'ясували, що принаймні восьмеро оперативників супроводжували російського опозиціонера у фатальному сибірському турне.

Журналісти назвали імена цих оперативників, які брали участь в замаху на Навального і їхні псевда. Це Станіслав Макшаков, Олег Таякін ( «Тарасов»), Олексій Александров («Фролов»), Іван Осіпов («Спиридонов»), Костянтин Кудрявцев («Соколов»), Олексій Кривощеков, Михайло Швець («Степанов») і Володимир Паняєв. Учасники цієї групу отруювачів мають різний бекґраунд – у кого-то медична освіта, хтось робив кар'єру в армії, хтось в спецназі ФСБ, є і фахівці з хімічної зброї.

На підставі аналізу багатьох телефонних дзвінків розслідувачі дійшли висновку, що керівником групи, скоріш за все, є полковник Станіслав Макшаков. Це військовий вчений, котрий раніше працював в державному Інституті органічного синтезу в закритому військовому містечку Шихани-1, де проводилися дослідження і розробки нових форм хімічної зброї.