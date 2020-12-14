Встановлено, хто зі співробітників ФСБ міг труїти Навального.

Своє розслідування оприлюднили журналісти  з The Insider, Bellingcat, CNN і Der Spiegel.

 

 

Журналісти з Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і CNN провели спільне розслідування і дізналися імена співробітників ФСБ, котрі слідкували за російським опозиціонером Олексієм Навальним і, ймовірно, отруїли його «Новичком». Спецслужбісти супроводжували Навального спочатку до Новосибірська, а потім до Томська. Ще п'ятеро співробітників ФСБ стежили за ходом справи, а деякі прилетіли до Омська, де літак з Навальний екстрено приземлився, коли політику стало зле.

 

Проаналізувавши дані телефонних перемовин, інформацію про польоти і звіривши цю інформацію з базами даних, Bellingcat і журналісти-партнери дійшли  висновку, що принаймні з 2017 року група оперативників з таємного  підрозділу ФСБ (щонайменше дві-три особи) постійно супроводжувала Навального в його поїздках російськими містами. На думку Bellingcat, всі оперативники, котрі займалися російським опозиціонером, пов'язані з Інститутом криміналістики ФСБ, який також відомий як військова частина 34435.

 

Журналістам вдалося теж з’ясувати, що за кілька тижнів до поїздки Навального до Сибіру в серпні 2020 року члени цієї групи спостереження спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів. На підставі отриманих відомостей журналісти з'ясували, що принаймні восьмеро оперативників супроводжували російського опозиціонера у фатальному сибірському турне.

 

Журналісти назвали імена цих оперативників, які брали участь в замаху на Навального і їхні псевда. Це Станіслав Макшаков, Олег Таякін ( «Тарасов»), Олексій Александров («Фролов»), Іван Осіпов («Спиридонов»), Костянтин Кудрявцев («Соколов»), Олексій Кривощеков, Михайло Швець («Степанов») і Володимир Паняєв.  Учасники цієї групу отруювачів мають різний бекґраунд – у кого-то медична освіта, хтось робив кар'єру в армії, хтось в спецназі ФСБ, є і фахівці з хімічної зброї.

 

На підставі аналізу багатьох телефонних дзвінків розслідувачі дійшли висновку, що керівником групи, скоріш за все, є полковник Станіслав Макшаков. Це військовий вчений, котрий раніше працював в державному Інституті органічного синтезу в закритому військовому містечку Шихани-1, де проводилися дослідження і розробки нових форм хімічної зброї.

14.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020)                         «Свіжінь наснаження                          У вибіганні д’горі                           У забіганні поза межі слів.                          Розкрилля слів і скрик несамохіть                          І незбагненна радість,                          Наче здобич                          В несамовитому наздоганянні                          Дня»                         
13.12.20 | | Минуле
Як мозок реагує на факти?
Фактичні твердження викликають сильнішу нервову реакцію, ніж умовні висловлювання.
13.12.20 | | Наука
Чи масові вимирання періодичні?
Події, що призвели до масового вимирання хребетних тварин, засвідчують циклічність у 27 мільйонів років.
12.12.20 | | Наука
Економічна релігія
Станіслав Комарек
Нині релігією, яка об’єднує всіх мешканців планети, є культивоване прагнення індивіда отримати все бажане негайно, тут і тепер
12.12.20 | | Дискурси
В очікуванні «жорсткого Brexit»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Часу до Нового року залишається чимраз менше. А саме з першого січня 2021-го десь на Ла-Манші можна очікувати митно-прикордонної катастрофи під назвою «жорсткий Brexit».
11.12.20 | | У світі
Для тих, хто не спить
Юрій Андрухович
Вмикайте свої теперішні «радіоли», умощуйтеся поодинці чи парами, заплющуйте очі… Але не спіть.
11.12.20 | | Дискурси
«Моя Таня (Думанка)»
Юлія Овсяник
Вона носила квіти у волоссі і малювала образи. І образам малювала квіти. Вболівала за рідну державу і тримала її невидимий фронт. Минуло 40 днів, як відійшла у вічність Тетяна Думан
11.12.20 | | Галичина
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.