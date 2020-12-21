Галицькі хроніки COVID-19: 21 грудня.

Станом на 09:00 21 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 131 477 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 384 нові випадки: 88 – на Івано-Франківщині, 190 – на Львівщині (проведено 323 ПЛР-дослідження) та 106 – на Тернопіллі (проведено 405 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 4 летальні випадки: 3 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 грудня (09:00): 32 498 випадків, 106 нових
м. Тернопіль – 38 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 грудня (09:00): 56 953 випадки, 190 нових
м. Львів – 44 особи
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 11 осіб
Золочівський район – 11 осіб
Кам'янко-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 19 осіб
Мостиський район – 2 особи
Пустомитівський район – 42 особи
Самбірський район – 9 осіб
Сколівський район – 5 осіб
Старосамбірський район – 14 осіб
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 грудня (09:00): 42 026 випадків, 88 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.12.2020