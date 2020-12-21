Галицькі хроніки COVID-19: 21 грудня.

Станом на 09:00 21 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 131 477 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 384 нові випадки: 88 – на Івано-Франківщині, 190 – на Львівщині (проведено 323 ПЛР-дослідження) та 106 – на Тернопіллі (проведено 405 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 4 летальні випадки: 3 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 грудня (09:00): 32 498 випадків, 106 нових

м. Тернопіль – 38 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 грудня (09:00): 56 953 випадки, 190 нових

м. Львів – 44 особи

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 11 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 19 осіб

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 42 особи

Самбірський район – 9 осіб

Сколівський район – 5 осіб

Старосамбірський район – 14 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 грудня (09:00): 42 026 випадків, 88 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.