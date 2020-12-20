Галицькі хроніки COVID-19: 20 грудня.

Станом на 09:00 20 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 131 093 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 618 нових випадків: 140 – на Івано-Франківщині, 321 – на Львівщині (проведено 767 ПЛР-досліджень) та 157 – на Тернопіллі (проведено 534 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: 10 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 грудня (09:00): 32 235 випадків, 146 нових
м. Тернопіль – 45 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 23 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 грудня (09:00): 56 763 випадки, 321 новий
м. Львів – 83 особи
Буський район – 17 осіб
Городоцький район – 19 осіб
Дрогобицький район – 14 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 14 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 12 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 11 осіб
Пустомитівський район – 22 особи
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 8 осіб
Сокальський район – 41 особа
Стрийський район – 28 осіб
Яворівський район – 26 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 грудня (09:00): 41 938 випадків, 140 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
20.12.2020