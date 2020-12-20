Галицькі хроніки COVID-19: 20 грудня.

 

Станом на 09:00 20 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 131 093 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 618 нових випадків: 140 – на Івано-Франківщині, 321 – на Львівщині (проведено 767 ПЛР-досліджень) та 157 – на Тернопіллі (проведено 534 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: 10 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

20 грудня (09:00): 32 235 випадків, 146 нових

м. Тернопіль – 45 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 23 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 грудня (09:00): 56 763 випадки, 321 новий

м. Львів – 83 особи

Буський район – 17 осіб

Городоцький район – 19 осіб

Дрогобицький район – 14 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 14 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 12 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 11 осіб

Пустомитівський район – 22 особи

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 8 осіб

Сокальський район – 41 особа

Стрийський район – 28 осіб

Яворівський район – 26 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 грудня (09:00): 41 938 випадків, 140 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

20.12.2020

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