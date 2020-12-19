Галицькі хроніки COVID-19: 19 грудня.

Станом на 09:00 19 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 130 475 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1028 нових випадки: 154 – на Івано-Франківщині, 582 – на Львівщині (проведено 1679 ПЛР-досліджень) та 146 – на Тернопіллі (проведено 829 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 22 летальних випадки: 14 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі та 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 грудня (09:00): 32 235 випадків, 146 нових
м. Тернопіль – 50 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 13 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 3 особи
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 грудня (09:00): 56 442 випадки, 582 нових
м. Львів – 324 особи
Бродівський район – 9 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 11 осіб
Жовківський район – 14 осіб
Золочівський район – 23 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 26 осіб
Мостиський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 70 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 23 особи
Сколівський район – 8 осіб
Сокальський район – 6 осіб
Стрийський район – 29 осіб
Яворівський район – 13 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 грудня (09:00): 41 798 випадків, 154 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.12.2020