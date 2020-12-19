Галицькі хроніки COVID-19: 19 грудня.

 

Станом на 09:00 19 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 130 475 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1028 нових випадки: 154 – на Івано-Франківщині, 582 – на Львівщині (проведено 1679 ПЛР-досліджень)  та 146 – на Тернопіллі (проведено 829 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 22 летальних випадки: 14 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі та 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 грудня (09:00): 32 235 випадків, 146 нових

м. Тернопіль – 50 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 грудня (09:00): 56 442 випадки, 582 нових

м. Львів – 324 особи

Бродівський район – 9 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 14 осіб

Золочівський район – 23 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 26 осіб

Мостиський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 70 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 23 особи

Сколівський район – 8 осіб

Сокальський район – 6 осіб

Стрийський район – 29 осіб

Яворівський район – 13 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 грудня (09:00): 41 798 випадків, 154 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

19.12.2020

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