Галицькі хроніки COVID-19: 18 грудня.

Станом на 09:00 18 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 129 593 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1072 нових випадки: 288 – на Івано-Франківщині, 569 – на Львівщині (проведено 1567 ПЛР-досліджень) та 215 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків: 25 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 8 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 грудня (09:00): 32 089 випадків, 215 нових
м. Тернопіль – 93 особи
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 34 особи
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 4 особи
Підволочиський район – 22 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 12 осіб
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 грудня (09:00): 55 860 випадків, 569 нових
м. Львів – 339 осіб
Бродівський район – 16 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 16 осіб
Дрогобицький район – 11 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 33 особи
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 37 осіб
Радехівський район – 10 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 58 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 грудня (09:00): 41 644 випадки, 288 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.12.2020