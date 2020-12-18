Галицькі хроніки COVID-19: 18 грудня.

 

Станом на 09:00 18 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 129 593 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1072 нових випадки: 288 – на Івано-Франківщині, 569 – на Львівщині (проведено 1567 ПЛР-досліджень)  та 215 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків: 25 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 8 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 грудня (09:00): 32 089 випадків, 215 нових

м. Тернопіль – 93 особи

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 34 особи

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 4 особи

Підволочиський район – 22 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 12 осіб

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 11 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 грудня (09:00): 55 860 випадків, 569 нових

м. Львів – 339 осіб

Бродівський район – 16 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 16 осіб

Дрогобицький район – 11 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 33 особи

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 37 осіб

Радехівський район – 10 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 58 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 грудня (09:00): 41 644 випадки, 288 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

18.12.2020

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