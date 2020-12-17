Галицькі хроніки COVID-19: 17 грудня.

Станом на 09:00 17 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 128 521 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 1024 нових випадки: 274 – на Івано-Франківщині, 458 – на Львівщині (проведено 1305 ПЛР-досліджень) та 292 – на Тернопіллі (проведено 906 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: 30 людей померло на Львівщині, 5 – на Тернопіллі та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 грудня (09:00): 31 874 випадки, 292 нових
м. Тернопіль – 93 особи
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 34 особи
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 4 особи
Підволочиський район – 22 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 12 осіб
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 грудня (09:00): 55 291 випадок, 458 нових
м. Львів – 301 особа
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 12 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 17 осіб
Золочівський район – 22 особи
Кам'янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 2 особи
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 24 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 17 осіб
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 22 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 грудня (09:00): 41 356 випадків, 274 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.12.2020