Галицькі хроніки COVID-19: 17 грудня.

Станом на 09:00 17 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 128 521 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 1024 нових випадки: 274 – на Івано-Франківщині, 458 – на Львівщині (проведено 1305 ПЛР-досліджень) та 292 – на Тернопіллі (проведено 906 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: 30 людей померло на Львівщині, 5 – на Тернопіллі та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 грудня (09:00): 31 874 випадки, 292 нових

м. Тернопіль – 93 особи

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 34 особи

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 4 особи

Підволочиський район – 22 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 12 осіб

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 11 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 грудня (09:00): 55 291 випадок, 458 нових

м. Львів – 301 особа

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 12 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 17 осіб

Золочівський район – 22 особи

Кам'янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 24 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 17 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 22 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 грудня (09:00): 41 356 випадків, 274 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.