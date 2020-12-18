Парламент провалив кандидатуру Юрія Вітренка яко першого віце-прем'єра.

Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики.

Постанову про призначення колишнього комерційного директора "Нафтогазу" підтримало лише 186 народних депутатів, 153 із них – фракція "Слуга народу".

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатури Вітренка на посаду міністра енергетики. Втім, і освітній комітет ВР не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета – а однак офіційного плагіатора призначили міністром освіти та науки.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України". Один зі співавторів української перемоги у Стокгольмському арбітражі над Росією.

Голова фракції "Слуга народу" однак сподівається, що у Верховній Раді вдасться назбирати голосів для призначення Вітренка.

"У нього, я вважаю, була помилка. Зазвичай, коли призначають міністра, то він має робити зустрічі з усіма фракціями, зібратися з депутатами, сказати про свій курс, що він буде робити в першу чергу і таке інше. Тут якось, враховуючи те, що в нас не було термінів, Рада фактично останній день завтра, цього не відбулося. І дуже багато депутатів відчувають себе трішки ображеними, що вони не мали нормального доступу до тіла, як то кажуть, щоб поспілкуватися, і таке інше. Я вважаю, що це відняло десь 20-30% голосів… Я думаю, що наступного разу вже в січні можемо пробувати ще, але за цей період можна спробувати позустрічатися, поспілкуватися, думаю, можна виносити ще раз", – сказав Арахамія, згідно з повідомленням "Укрінформу".

Зате Верховна Рада призначила міністром аграрної політики та продовольства голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

Роман Лещенко сказав у своєму виступі, що відновлення Міністерства агарної політики та продовольства є відновленням історичної справедливості.

"Відновлення історичної справедливості в частині, що стосується відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України, це питання, яке сьогодні хвилює усіх аграріїв нашої держави. Мінагрополітики є основним захисником інтересів аграрного сектору. В цьому питанні немає дискусій без аграріїв. Усі розуміють, що аграрний сектор повинен мати свою стратегію розвитку, де повинна бути чітка інституційна позиція щодо того, де ми бачимо аграрний сектор через 10 років", – сказав Лещенко.

З його слів, сировинний тип аграрного виробництва – це не те, на що розраховує держава. Україна має зайнятися глибинною переробкою.

Також, відповідаючи на запитання, він наголосив на необхідності максимального дерегулювання і детінізації аграрного сектора України.

"Я вважаю, що аналітика, яку ми провели в системі Держгеокадастру в Україні, показує, що мільйони гектарів української землі перебувають у тіні. На ній вирощується сільськогосподарська продукція і не сплачуються жодні податки. Всі прекрасно знають, що в Чорнобильській зоні займаються сільськогосподарським виробництвом. Всі прекрасно знають, що є тіньовий обробіток земель, так званих відомчих: Міноборони, військові полігони, про які я публічно неодноразово заявляв", – заявив міністр.