Уряд звільнив Чечоткіна з посади голови ДСНС.

 

Кабінет Міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

 

 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні у середу.

 

Тимчасове виконання обов'язків голови ДСНС поклали на Сергія Крука.

 

Чечоткіна призначили на посаду голови ДСНС розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року.

 

З 2006 року він обіймав керівні посади у центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

10.11.2021

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