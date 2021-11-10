Уряд звільнив Чечоткіна з посади голови ДСНС.

Кабінет Міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні у середу.

Тимчасове виконання обов'язків голови ДСНС поклали на Сергія Крука.

Чечоткіна призначили на посаду голови ДСНС розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року.

З 2006 року він обіймав керівні посади у центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.