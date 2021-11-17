У програмі "тисяча Зеленського" може взяти участь 6 тис. підприємців.

 

Тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 українцям нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія". Ці кошти не оподатковуватимуться й не вплинуть на отримання субсидій.

 

 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 17 листопада, передає УНІАН.

 

"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на покупку квитків в кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі по Україні поїздом або літаком", – зазначив голова уряду.

 

Очільник Кабміну зауважив, що учасниками програми можуть стати понад 6000 суб'єктів бізнесу. Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року.

 

"Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій", – запевнив Шмигаль.

 

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що Верховна Рада може ухвалити законопроєкт у першому читанні ще цього тижня. А друге читання, мабуть, затягнеться.

 

"Я сподіваюся, що цього тижня ми проголосуємо в першому читанні, у четвер, наприклад... Там нескладні закони, вони компромісні. Але далі буде друге читання та, як ми чули, буде багато правок, тобто знову буде "поправковий спам", – сказав Корнієнко, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

З його слів, механізм виплати коштів розробить Міністерство економіки.

 

17.11.2021

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