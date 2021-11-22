Вітренко: Якщо Росії дозволять пустити газ повз Україну, їй буде легше напасти.

 

Голова правління НАК Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що запуск в експлуатацію Nord Stream 2 дозволить Москві повністю вивести українську ГТС з ланцюга постачань газу до Європи та розв’яже руки для масштабної збройної агресії проти нашої країни.

 

 

Про це Вітренко сказав під час онлайн-конференції "Москва, Nord Stream 2 та європейська енергокриза" в Атлантичній раді, повідомляє "Укрінформ".

 

"У разі, якщо не буде необхідності транспортувати газ через Україну, Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України. Оскільки постачання російського газу не постраждає в такому разі – вони надалі отримуватимуть гроші з європейського ринку", - сказав Вітренко.

 

З його слів, у разі запуску Nord Stream 2 європейці не відчують негайного дискомфорту від раптового припинення постачань газу, якщо Росія посилить військову агресію проти України.

 

Відтак Вітренко закликав владу Сполучених Штатів не відкладати нових санкцій проти Росії до моменту, коли вже буде пізно, і Москва доб’ється запуску нового газопроводу. З його слів, якщо зараз для адміністрації США це зробити складно з огляду на інтереси європейських партнерів, то потім стане ще набагато складніше.

 

Голова правління Нафтогазу, зазначив: якщо зараз ввести санкції проти Nord Stream 2, європейці цього не відчують, оскільки безперебійні поставки забезпечуватимуться через українську ГТС. Якщо ж санкції США проти Nord Stream 2 будуть введені, коли цей трубопровід запрацює, а потік газу через Україну буде припинений, у Європі це відчують неодмінно, наголосив Вітренко.

 

Водночас він підкреслив, що негайні санкції США проти Nord Stream 2 змушуватимуть Росію грати за правилами, припинити використовувати газ як зброю – і це запобігатиме новим проявам агресії.

 

22.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Фокус (на) любові
Юлія Баір
Смерть знецінюється, але сам факт життя від того більшої цінності не набуває. Що справді вміщує весь життєвий сік – це те, чим наповнене тривання. Тільки, якщо любив, можна вважати, що жив.
22.11.21 | | Штука
Електрична стимуляція для покращення функцій мозку
Окремі функції людського мозку, пов’язані із самоконтролем та розумовою гнучкістю, можна покращити за допомогою прицільної електричної стимуляції його ділянок.
20.11.21 | | Наука
Пояснення
Василь МАХНО
вірші  самі  не  напишуться       їх  просто  ніде  нема       -світлом  зимовим  накришаться       -мовчазністю  що  німа      
20.11.21 | | Дискурси
Норманді, дискредитоване Кремлем
Максим МУЛЯР
Кремль спровокував дипломатичний скандал, оприлюднивши конфіденційне листування зовнішньополітичних відомств Росії, Франції і Німеччини. Москва, очевидно, хотіла здобути з того геополітичні вигоди, а насправді підіграла Україні.
19.11.21 | | У світі
Мова та праця пов’язані
Тренування вправності у користуванні знаряддями праці сприяє розумінню граматики – й навпаки.
19.11.21 | | Наука
Витканий світ Оксани Риботицької
Наталія Філевич
Розповідь про мисткиню, яка обравши своїм фахом художній текстиль, стала однією із перших львівських майстринь, котрі знайшли новий підхід до гобелена, вивівши його у 80-х роках минулого століття на одне з провідних місць серед інших видів декоративного мистецтва.
19.11.21 | | Штука
Прорив на Щекавицю
Юрій Андрухович
Ми всі вийшли з Вивихів. У них і повернемося, коли проб’є нам годину.
19.11.21 | | Дискурси
Пощо?
Тарас Прохасько
Спирт нічого із собою не приносить. Алкоголь є попросту проявником. Коли внутрішня лямпадка тверезого тримається лиш зусиллями волі, то п'яна чорнота затопить її моментально
18.11.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.