На інтернет-ресурси мовного омбудсмена скоїли гакерську атаку.

Комп'ютерні системи секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови зазнали кібератаки. Офіс Тараса Креміня певен, що це робилося з метою отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої інфраструктури секретаріату і вивести їх з ладу.

Як повідомляється на сторінці мовного омбудсмена у Facebook, атаку оперативно припинили силами ІТ-фахівців.

"Ми вже точно знаємо, що це не просто спроба пошкодити пристрої. Це чергова атака на українську мову і тих, хто її захищає. Комусь хочеться паралізувати нашу діяльність, але ми здатні відбивати і інформаційні, і хакерські напади", – йдеться у повідомленні.