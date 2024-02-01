Правоохоронці США зірвали масштабну атаку китайських гакерів.

Жертвами гакерів мали стати численні багато об'єктів критичної інфраструктури.

 

 

Директор ФБР Крістофер Рей (Christopher Wray) заявив під час виступу в Конґресі США, що американські фахівці зуміли зірвати диверсію гакерського угрупування Volt Typhoon, пов'язаного з китайською владою. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Зловмисники заклали «кіберміни» у вигляді шкідливих програм у системи критично важливої інфраструктури Сполучених Штатів. Про успіх цієї операції оголосило і Міністерство юстиції США.

 

Рей, виступаючи перед комітетом Конґресу, уточнив, що гакерське угруповання Volt Typhoon зламало сотні старих, слабо захищених роутерів, пов'язаних зі системами критично важливої громадянської інфраструктури, і завантажило через них вірусні програми. Це програмне забезпечення, як вважає американська влада, китайці планували активувати у разі поважного конфлікту зі США. Американським фахівцям вдалося вичистити віруси з роутерів, не завадивши їхній роботі.

 

За даними ФБР, жертвами гакерів мали стати численні об'єктів критичної інфраструктури: системи очищення води, електромережі, транспортні системи, нафто- та газопроводи, телекомунікаційні мережі. «У кіберпросторі це рівнозначно мінуванню американських мостів і електростанцій», – так охарактеризував описані главою ФБР плани голова комітету Конґресу зі стратегічної конкуренції між США та Комуністичною партією Китаю Майк Ґаллахер (Michael Gallagher).

 

Китайська влада поки що не відреагувала на ці заяви. Досі Пекін відкидав всі звинувачення у тому, що він веде чи готує кібервійну з іншими країнами.

 

01.02.2024

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