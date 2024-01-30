У роботі російського інтенету стався масштабний збій.

Некоректно працюють мобільні оператори, зависли тисячі сайтів.

У роботі інтернету у Росії – Рунету – у вівторок, 30 січня, стався масштабний збій. Російські користувачі в багатьох реґіонах країни скаржаться на збої в роботі мобільного інтернету в низки операторів. Зокрема, не можна скористатися послугами російських «МТС», «Мегафон» та «Билайн». Також виникли проблеми з доступом до багатьох сервісів і сайтів. Про це повідомила газета «Коммерсантъ».

Найбільше скарг надходить від мешканців Москви та області, а також з інших реґіонів – Петербурга, Свердловської та Новосибірської областей, Татарстану. У користувачів протягом кількох годин не відкривалися сотні сайтів, мобільних додатків та сервісів у зоні .RU. Серед них – сервіси Яндекса, «Сбербанка», ВКонтакті, Ozon, а також портал «Госуслуги». Російські користувачі скаржаться також на проблеми з доступом до сайтів великих банків та торгових майданчиків.

У Мінцифри Росії заявили, що збій стався через технічну проблему, пов'язану з глобальною інфраструктурою DNSSEC. «Інфраструктура DNSSEC є набором розширень протоколу DNS, який покликаний гарантувати достовірність і цілісність даних», – пояснює Telegram-канал «Код Дурова». У відомстві пообіцяли відновити доступ до російських сайтів найближчим часом.



У чому причина такого масштабного збою, наразі невідомо. Жодне з гакерських угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за атаку на російські сервіси.