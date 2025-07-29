«Аэрофлот» за день гакерської атаки втратив мільярди рублів.

Відповідальність за атаку на IT-системи авіакомпанії взяли на себе проукраїнська група гакерів Silent Crow та білоруські «Кіберпартизани».

Російська авіакомпанія «Аэрофлот» тільки за добу 28 липня втратила щонайменше 250 мільйонів рублів через атаку гакерів на IT-системи компанії. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на джерело в авіагалузі. «Аэрофлоту» довелося скасовувати десятки рейсів в московський аеропорт Шереметьєво.

За попередніми оцінками, скасування одного рейсу виходячи зі середньої ціни квитка в один бік у 20 тисяч рублів, загалом обходиться «Аэрофлоту» в 2,4 мільйона рублів. «Виходячи зі середньої провізної здатності повітряного судна в 120 крісел, "Аэрофлот", за консервативною оцінкою, за день втратив 259,2 мільйона рублів», – заявило одне з джерел РБК.

Інше джерело вважає, що з урахуванням витрат на відновлення IT-інфраструктури, недоотриманої виручки за непродані авіаквитки та збитків від скасування рейсів збитки компанії можуть досягати кількох мільярдів рублів. Гендиректор компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький у коментарі для РБК зазначив, що для оцінки збитків авіакомпанії потрібно розуміти, що саме сталося, які саме дані та за який період часу було втрачено.

У понеділок 28 липня російська авіакомпанія «Аэрофлот» повідомила, що в роботі інформаційних систем стався збій. «Аэрофлот», а також інші перевізники з її групи – «Россия» і «Победа» – скасували понад 100 рейсів.

Згодом стало відомо, що проукраїнська група гакерів Silent Crow та білоруські «Кіберпартизани» взяли на себе відповідальність за атаку на IT-системи «Аэрофлоту». Генеральна прокуратура РФ порушила кримінальну справу про «неправомірний доступ до комп'ютерної інформації» (частина 4 статті 272 КК РФ).