Галицькі хроніки COVID-19: 16 грудня.

Станом на 09:00 16 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 127 496 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1014 нових випадків: 207 – на Івано-Франківщині, 600 – на Львівщині (проведено 1442 ПЛР-досліджень) та 207 – на Тернопіллі (проведено 1211 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 19 людей померло на Львівщині та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 грудня (09:00): 31 581 випадок, 207 нових
м. Тернопіль – 53 особи
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський1 район – 1 особа
Підволочиський район – 18 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 грудня (09:00): 54 833 випадки, 600 нових
м. Львів – 372 особи
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 11 особа
Дрогобицький район – 6 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 19 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 38 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 43 особи
Самбірський район – 16 осіб
Сокальський район – 19 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 13 особи
Яворівський район – 48 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 грудня (09:00): 41 082 випадки, 207 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.12.2020