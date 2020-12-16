Галицькі хроніки COVID-19: 16 грудня.

 

Станом на 09:00 16 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 127 496 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1014 нових випадків: 207 – на Івано-Франківщині, 600 – на Львівщині (проведено 1442 ПЛР-досліджень) та 207 – на Тернопіллі (проведено 1211 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 19 людей померло на Львівщині та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 грудня (09:00): 31 581 випадок, 207 нових

м. Тернопіль – 53 особи

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський1 район – 1 особа

Підволочиський район – 18 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 грудня (09:00): 54 833 випадки, 600 нових

м. Львів – 372 особи

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 11 особа

Дрогобицький район – 6 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 19 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 38 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 43 особи

Самбірський район – 16 осіб

Сокальський район – 19 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 13 особи

Яворівський район – 48 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 грудня (09:00): 41 082 випадки, 207 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

16.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Поринь у темряву своєї душі
Юстина Добуш
Бути людиною – це бути добрим і злим водночас, мати в собі тваринне й божественне, належати пітьмі й світлу. Розуміння своєї природи і прийняття своєї суті, а також подальше давання собі ради із нею, полягає насамперед у щирому визнанні власної внутрішньої темряви.
15.12.20 | | Штука
Шевком їде до Львова
Цього тижня члени Шевченківського комітету приїдуть на вистави опери «Лис Микита» до Львова, щоб оцінити твір, який увійшов у другий тур конкурсу в номінації «Театральне мистецтво» на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року.
14.12.20 | | Штука
«Поберемся в неділю»
   Юлія Овсяник
«Толоку» режисер возив на Схід: в зоні АТО ділитися такими фільмами найбільш результативно. У різних місцях, в бліндажах, просто неба. Перший раз – Піски. Режисер згадує побратимів, з яким тоді познайомився. Не всі залишилися живі. На Сході особливо зрозумілі символи Михайла Іллєнка: українську Хату треба захищати.
14.12.20 | | Штука
Безкінечне творіння з Нічого
Аві Леб
Може, наш Всесвіт – експеримент якоїсь стародавньої цивілізації?
14.12.20 | | Наука
Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020)                         «Свіжінь наснаження                          У вибіганні д’горі                           У забіганні поза межі слів.                          Розкрилля слів і скрик несамохіть                          І незбагненна радість,                          Наче здобич                          В несамовитому наздоганянні                          Дня»                         
13.12.20 | | Минуле
Як мозок реагує на факти?
Фактичні твердження викликають сильнішу нервову реакцію, ніж умовні висловлювання.
13.12.20 | | Наука
Четвертий вимір театру: сучасність
Ірина Чужинова
Український театр, який переживає зміну режисерських поколінь і зміну світоглядних моделей, незворотно опиняється на роздоріжжі репертуарної політики. І завмирає в нерішучості, обираючи між «вічним» і «сучасним».
13.12.20 | | Штука
«Хтось таки почує…»
До уродин Євгена СВЕРСТЮКА
«Життя визначається питаннями, які ти поставив там, де звично було мовчати. Кроками, які ти робив проти течії. Світлом, яке ти засвітив серед темряви...»
13.12.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.