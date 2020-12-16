Галицькі хроніки COVID-19: 16 грудня.

Станом на 09:00 16 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 127 496 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1014 нових випадків: 207 – на Івано-Франківщині, 600 – на Львівщині (проведено 1442 ПЛР-досліджень) та 207 – на Тернопіллі (проведено 1211 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 19 людей померло на Львівщині та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 грудня (09:00): 31 581 випадок, 207 нових

м. Тернопіль – 53 особи

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський1 район – 1 особа

Підволочиський район – 18 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 грудня (09:00): 54 833 випадки, 600 нових

м. Львів – 372 особи

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 11 особа

Дрогобицький район – 6 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 19 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 38 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 43 особи

Самбірський район – 16 осіб

Сокальський район – 19 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 13 особи

Яворівський район – 48 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 грудня (09:00): 41 082 випадки, 207 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.