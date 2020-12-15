Галицькі хроніки COVID-19: 15 грудня.

Станом на 09:00 15 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 126 482 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 587 нових випадків: 107 – на Івано-Франківщині, 389 – на Львівщині (проведено 975 ПЛР-досліджень) та 91 – на Тернопіллі (проведено 785 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 37 летальних випадків: 30 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі, 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 грудня (09:00): 31 374 випадки, 91 новий
м. Тернопіль – 34 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 7 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 грудня (09:00): 54 233 випадки, 389 нових
м. Львів – 309 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 3 особи
Жовківський район – 5 осіб
Золочівський район – 17 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 16 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 4 особи
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 10 осіб
Стрийський район – 11 осіб
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 грудня (09:00): 40 875 випадків, 107 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.15.12.2020