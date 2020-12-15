Галицькі хроніки COVID-19: 15 грудня.

 

Станом на 09:00 15 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 126 482 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 587 нових випадків: 107 – на Івано-Франківщині, 389 – на Львівщині (проведено 975 ПЛР-досліджень) та 91 – на Тернопіллі (проведено 785 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 37 летальних випадків: 30 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі, 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 грудня (09:00): 31 374 випадки, 91 новий

м. Тернопіль – 34 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 7 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 грудня (09:00): 54 233 випадки, 389 нових

м. Львів – 309 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 3 особи

Жовківський район – 5 осіб

Золочівський район – 17 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 16 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 4 особи

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 10 осіб

Стрийський район – 11 осіб

Яворівський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 грудня (09:00): 40 875 випадків, 107 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

15.12.2020

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Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020)                         «Свіжінь наснаження                          У вибіганні д’горі                           У забіганні поза межі слів.                          Розкрилля слів і скрик несамохіть                          І незбагненна радість,                          Наче здобич                          В несамовитому наздоганянні                          Дня»                         
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