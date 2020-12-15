Речник Кремля скасував брифінги з журналістами.

Експерти підозрюють, що причиною цього є оприлюднення розслідування щодо отруєння Навального.

 

 

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков скасував у вівторок, 15 грудня, традиційне спілкування з журналістами у форматі конференс-коллу. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru. Брифінгу не буде і в середу, 16 грудня, як пояснив сам Пєсков, через підготовку до призначеної на четвер, 17 грудня, прес-конференції Володимира Путіна.

 

Експерти вказують на той факт, що раніше перед прес-конференціями російського президента, жодних брифінгів Пєскова не скасовували. Вони припускають, що причина скасування зовсім в іншому, а зокрема в опублікованому напередодні розслідування журналістів з Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і CNN  про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, в якому називаються імена співробітників ФСБ, імовірно причетних до злочину. Сам Навальний прямо заявив про відповідальність керівництва Росії і особисто Путіна за замах на його життя.

 

Кремль поки що не прокоментував це розслідування. Журналісти очікували, що його міг би прокоментувати Пєсков під час брифінгу.

 

Сам Навальний так пожартував у Twitter щодо скасування брифінгу: «Журналісти повідомляють, що Пєсков скасував всі прес-брифінги. "Ми поки що не придумали, що вам брехати про історію з отруєнням Навального", - повідомив прес-секретар президента Росії».

15.12.2020

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Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020)                         «Свіжінь наснаження                          У вибіганні д’горі                           У забіганні поза межі слів.                          Розкрилля слів і скрик несамохіть                          І незбагненна радість,                          Наче здобич                          В несамовитому наздоганянні                          Дня»                         
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