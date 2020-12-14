Завод «Мікроприлад» у Львові перебудують у торгово-офісний центр.

Виконавчий комітет Львова дозволив будівельній компанії «Нове місто» перебудувати споруду колишнього заводу «Мікроприлад» на вул. П. Ніщинського, 35, і облаштувати там офісні і торговельні приміщення та заклади харчування. Відповідні містобудівні умови і обмеження члени виконкому погодили у п’ятницю, 11 грудня.

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Компанія «Нове місто» отримала дозвіл на проєктування реконструкції корпусу №5 та надбудови 9-го поверху у головній будівлі корпусу. При цьому будівлі, відпровідно до містобудівної документації, не мають перевищити 40 метрів. У ході реконструкції приміщення пристосують під офісні, торговельні приміщення та заклади харчування у технопарку «Личаків». Загальна площа майбутнього офісного центру має сягнути 22,6 тис. м².

Фото http://tvoemisto.tv

За даними платформи YouControl, ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» зареєстрована на вулиці Валовій, 29. Директором та співвласником фірми є Павло Власюк. Частка також належить закритому інвестиційному фонду «Скриня», ТзОВ «Компанія управління активами «Приват капітал» та Ірині Добощак.

Фото http://tvoemisto.tv

Завод «Мікроприлад» випускав електровимірювальні прилади, прилади автоматики, обчислювальну техніку, а також світлотехніку для автомобілів ЗАЗ. Корпус на вул. Ніщинського, 35, збудували протягом 1985-1988 років за проєктом Богдана Гнідця. Завод працював до 2006 року, після зупинки виробництва частину його корпусів продали, а частину віддали в оренду.