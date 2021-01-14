У курортному Трускавці реконструюють центральний парк.

 

У курортному містечку Трускавець триває реконструкція центрального парку, який наприкінці 2020 року отримав статус пам’ятки садово-паркового мистецтва державного значення. Цьогоріч у межах проєкту, зокрема, планують розпочати реконструкцію бульвару Торосевича перед центральним бюветом.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

«Реконструкція парку триває з 2016 року. За цей час відновили сходи, замінили дощову та побутову каналізації, розпочали роботи з замощення головних та другорядних алей плиткою, реконструкцію підпірної стіни, частково виконали роботи з реконструкції зовнішнього освітлення – встановили 60 паркових опор та світильників», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

 

Фото www.truskavich.com

 

Загальна вартість реконструкції парку «Адамівка», площею 57 га, становить понад 80 мільйонів гривень. За п'ять років у цей проєкт інвестували 16 мільйонів 341 тисячу гривень, зокрема 7 мільйонів 389 тисяч гривень – із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, решта – з місцевого бюджету, повідомив у коментарі «Збручу» заступник управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міськради Орест Лобас.

 

Фото www.tmr.gov.ua

 

Трускавецька міськрада подала заявку на фінансування продовження реконструкції парку «Адамівка» з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на близько 5 мільйонів гривень, стільки ж готові дофінансувати з місцевого бюджету, зазначив Орест Лобас.

 

Фото www.tmr.gov.ua

 

«У 2021 році плануємо продовжувати реконструкцію парку. Необхідно дочекатися затвердження видатків з фонду охорони навколишнього природного середовища, щоб можна було оцінити масштаб робіт на цей рік, – прокоментував посадовець. – Потрібно продовжити замощення головних і другорядних алей, і ми б хотіли зайнятися реконструкцією бульвару Торосевича у партерній частині парку перед головним бюветом. Там необхідно перекласти дощову каналізацію, діаметром 1000 мм, та є велика площа для замощення».

 

Д.ЛЯ ДОВІДКИ

 

Центральний парк курортного міста Трускавець  це заповідний об’єкт, створений з метою збереження рідкісних видів місцевої флори і цінних інтродукованих видів рослин, джерел мінеральних вод, охорони та підтримання екологічного балансу міста та для оздоровчої рекреації.

 

На сьогодні в парку налічується понад 160 видів та форм рослин, з яких 3 деревні види занесені до Червоної книги України – тис ягідний, береза темна та горобина. У 1984 році парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Курортний парк» оголосили об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення. Парк входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

 

У листопаді 2020 року Президент України підписав указ № 525/2000 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», яким парк оголошено парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Адамівка».

14.01.2021

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