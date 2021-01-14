У курортному Трускавці реконструюють центральний парк.

У курортному містечку Трускавець триває реконструкція центрального парку, який наприкінці 2020 року отримав статус пам’ятки садово-паркового мистецтва державного значення. Цьогоріч у межах проєкту, зокрема, планують розпочати реконструкцію бульвару Торосевича перед центральним бюветом.

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«Реконструкція парку триває з 2016 року. За цей час відновили сходи, замінили дощову та побутову каналізації, розпочали роботи з замощення головних та другорядних алей плиткою, реконструкцію підпірної стіни, частково виконали роботи з реконструкції зовнішнього освітлення – встановили 60 паркових опор та світильників», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Загальна вартість реконструкції парку «Адамівка», площею 57 га, становить понад 80 мільйонів гривень. За п'ять років у цей проєкт інвестували 16 мільйонів 341 тисячу гривень, зокрема 7 мільйонів 389 тисяч гривень – із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, решта – з місцевого бюджету, повідомив у коментарі «Збручу» заступник управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міськради Орест Лобас.

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Трускавецька міськрада подала заявку на фінансування продовження реконструкції парку «Адамівка» з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на близько 5 мільйонів гривень, стільки ж готові дофінансувати з місцевого бюджету, зазначив Орест Лобас.

Фото www.tmr.gov.ua

«У 2021 році плануємо продовжувати реконструкцію парку. Необхідно дочекатися затвердження видатків з фонду охорони навколишнього природного середовища, щоб можна було оцінити масштаб робіт на цей рік, – прокоментував посадовець. – Потрібно продовжити замощення головних і другорядних алей, і ми б хотіли зайнятися реконструкцією бульвару Торосевича у партерній частині парку перед головним бюветом. Там необхідно перекласти дощову каналізацію, діаметром 1000 мм, та є велика площа для замощення».