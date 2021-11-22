Біля Тернопільської обласної лікарні збудують вертолітний майданчик.

У Тернопільській обласній клінічній лікарні проведуть масштабну реконструкцію з перепрофілюванням корпусів та будівництвом вертолітного майданчика. Заплановані інвестиції у 1,7 мільярда гривень, повідомлено на facebook-сторінці медичного закладу.

Депутати Тернопільської облради надали дозвіл Управлінню капітального будівництва розпочати роботи щодо проєктування реконструкції приміщень і будівництва вертолітного майданчика. Готується оголошення відповідних тендерів.

За інформацією голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша, після реконструкції обласна клінічна лікарня почне відповіданти найновішим європейським вимогам у наданні медичної допомоги пацієнтам.

Для цього, за його словами, мають провести комплекс заходів енергозбереження, перепрофілювати деякі корпуси лікарні та збудувати вертолітний майданчик.

Вертолітний майданчик доповнить приймальне відділення, яке будують у лікарні у межах програми Emergence-2020, у забезпеченні сучасних умов надання першої медичної допомоги.

Загалом у реконструкцію планують вкласти у межах програми «Велике будівництво» 1,7 мільярда гривень, зокрема 1,1 мільярда – на реконструкцію приміщень, а 600 мільйонів гривень – на нове медичне обладнання.

Щодо будівництва приймального відділення невідкладної допомоги, то на нього витратять 12 мільйонів гривень. У новому корпусі розташують кабінети комп’ютерної томографії та ультразвукової діагностики, палати спостереження та ізолятор для інфекційних хворих. Із основною будівлею корпус сполучатиме «теплий» перехід.

Фото facebook.com/ternopilhospital, zahid.espreso.tv