У День Соборності у Франківську люди утворили «живий ланцюг» для збереження готелю «Дністер».

Сьогодні, 22 січня, у День Соборності кілька сотень франківців зібралися на вулиці Шевченка біля готелю «Дністер» та утворили символічний ланцюг єдності. Таким чином вони нагадали про протизаконну перебудову памятки архітектури, повідомили організатори.

Активісти вимагають владу змусити власників готелю повернути пам'ятці архітектури первісний вигляд. Зокрема, відкрити прохід між колонами, змінений навесні минулого року.

Щоб нагадати про обіцянки відновити первісний вигляд будівлі, люди влаштували живий ланцюг саме від готелю «Дністер» і до «Києва».

Організаторка акції Марта Кондрин, котра мешкає у сусідньому будинку, розповіла, що під час реконструкції «Дністра» будівельники порушили систему електромереж, змінили історичний вигляд будівлі та знищили австрійську плитку.

«Насамперед ми сьогодні зібралися, щоб утворити "ланцюг єдності". Але також ця акція для привернення уваги до стану, в якому зараз перебуває будівля. Хочемо нагадати містянам і українцям, що навіть при таких великих історичних подіях наші архітектурні пам’ятки руйнуються», — зазначила вона у коментарі «Суспільному».

Учасники акції склали петицію до міської влади, в якій нагадали, що цей будинок був центром українського державотворення.

«Ви сьогодні не зібралися біля "Дністра" перш за все тому, що в теперішньому вигляді він не має нічого спільного з тим історичним модерним велетнем, який дав прихисток народженню не менш модерних державних процесів. Ви не хочете стояти з меморіальною місією біля глянцевого блискучого новобуду з вітринами замість незаконно захопленої і ув’язненої колонади», – йдеться у зверненні до франківців, яке зачитав один з учасників акції художник Андрій Єфіменко.

Серед вимог учасників акції — дозволяти будівельні роботи з фасадами історичних та архітектурних пам’яток виключно за наявності їхніх паспортів, а також створити державну комісію, яка б контролювала повернення колонаді готелю «Дністер» історичного вигляду.

Нагадаємо, готель «Дністер» — історична пам'ятка національного значення у центрі Івано-Франківська. У цій будівлі 3 січня 1919 року під час засідання Української Національної Ради ЗУНР був схвалений історичний Універсал про Злуку з Українською Народною Республікою (УНР). Тут мешкали президент Ради Євген Петрушевич, голова Державного секретаріату Сидір Голубович, а також зупинялися Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Євген Чикаленко.

Фото facebook.com/veselui.pro