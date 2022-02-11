У Львові розбудують шпиталь Шептицького.

 

У Львові планують реконструювати та добудувати шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького, що на вулиці Озаркевича, 4. Сьогодні, 11 лютого, виконком Львівської міської ради затвердив видачу відповідних містобудівних умов та обмежень.

 

 

«Йдеться про оновлення цієї лічниці із тим, щоб сформувати форсунки заднього фасаду та виконати додаткові об’єми, які додадуть можливості покращити ті медичні послуги, що там надаються. Лічниця планує залучати міжнародні фонди, аби реалізувати цей проект за німецьким підходом оновлення таких історичних будівель», - розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

 

Про затвердження містобудівних умов та обмежень на реконструкцію і розбудову шпиталю звернувся однойменний благодійний фонд курії Львівської архиєпархії УГКЦ.

 

 

«Плануємо відремонтувати будівлю 1938 року, у якій працює шпиталь, щоби вона відповідала сучасним стандартам і нормам. Працюватимемо не лише у межах наявних відділень, а й відкриватимемо нові. Також будемо проводити навчання медперсоналу, фахівці з-за кордону ділитимуться найновішими знаннями, підходами у медицині», – розповів напередодні у коментарі «Твоє місто» директор благодійного фонду та шпиталю Андрій Логін.

 

 

 

За його словами, планують оновлення відділення хірургії, що з 2013 року закрите, а також відкрити відділення фізіо- та ерготерапії.

 

 

Зазначимо, «Народна лічниця», українська безкоштовна лікарня,  у Львові була заснована у 1938 році. Це був один з перших заходів митрополита Андрея Шептицького на престолі. Спершу він виділив церковну земелньу ділянку, а пізніше допоміг збудувати великий будинок для потреб медичного комплексу.

 

За даними аналітичної системи УouСontrol, благодійний фонд зареєстрований 19 років тому, управляючим є Андрій Логін.

 

Фото city-adm.lviv.ua, photo-lviv.in.ua

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