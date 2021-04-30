У Львові затвердили ескізний проєкт реконструкції вулиці Вітовського.

Виконком Львівської міськради напередодні, 29 квітня, затвердив ескізний проєкт реконструкції вул. Вітовського із виділеними смугами для громадського транспорту, кишенями для паркування та велодоріжками, а також перепланування перехрестя вул. Вітовського – Сахарова – Коперника, яке регулюватиме адаптивний світлофор.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Зокрема, під час реконструкції вулиці, на ділянці від пл. І. Франка до вул. Героїв Майдану, облаштують три смуги руху: одна вестиме у напрямку пл. Франка, а дві в напрямку перехрестя вул. Сахарова – Вітовського. Центральну смугу пропонується зробити виділеною для руху громадського транспорту.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Біля Парку культури смуг ставатиме чотири: дві для громадського транспорту, що пролягатимуть посередині, та дві для авто. Між ними будуть острівні трамвайно-автобусні зупинки. Далі кількість смуг знову зменшиться до трьох, однак дві з них вестимуть у напрямку пл. Франка з виділенкою в центрі, а одна – до перехрестя вул. Сахарова – Вітовського.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Уздовж вулиці облаштують кишені для паралельного паркування та тротуари з шириною пішохідної зони не менше 2,25 метрів. Передбачено влаштувати велодоріжки з обох боків вулиці: на вул. Д. Вітовського від вул. М. Коперника до вул. Болгарської – двосторонню велодоріжку з непарного боку вулиці; а на ділянці від вул. Болгарської до пл. І. Франка – по покриттю проїзної частини, сприятливому для велоруху.

Дорогу від вул. Болгарської до вул. І. Франка покриють асфальтом, відокремлені смуги для руху трамваїв від вул. Болгарської до вул. І. Франка – бруківкою, решту ділянок – бруківкою або мозаїкою. Місця для паркування на вул. Вітовського також вимощуватимуть бруківкою.

Фото http://tvoemisto.tv

На вул. Героїв Майдану влаштують підпірну стінку вздовж будівлі на вул. Д. Вітовського, 57 для її захисту від руйнування.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Проблемне перехрестя Сахарова – Вітовського перепланують. Тут мають запроєктувати трамвайні колії, щоб сполучали між собою вул. Сахарова, Вітовського, Нечуя-Левицького та Коперника. Саме перехрестя регулюватиметься адаптивним світлофором із пріоритетом для руху громадського транспорту.

Пішохідні переходи облаштують через вул. Д. Вітовського на перехрестях з вулицями М. Коцюбинського, А. Волощака, Турецькою, Грецькою, поблизу будинків № 18, 38 на вул. Д. Вітовського, через вул. Героїв Майдану поблизу будинку на вул. Героїв Майдану, 2, на перехресті з вул. Братів Тимошенків та з обох сторін платформ зупинок громадського транспорту.

Фото http://tvoemisto.tv

На зупинках громадського транспорту встановлять освітлення та електроне двосторонє табло для інформування про прогнозований час прибуття транспорту. Уздовж вулиці замінять аварійні дерева та висадять кущі.

Фото https://zaxid.net/

Проєктована вісь вулиці має враховувати можливість відновлення у майбутньому Пелчинського ставу, що передбачений у відповідному детальному плані території. Також у ескізному проєкті передбачили реорганізацію руху й на прилеглих до вул. Вітовського вулицях.

Зазначимо, що після затвердження ескізного проєкту ЛКП «Львівавтодор» має оголосити тендер на виготовлення робочого проєкту, а після його експертизи – тендер на безпосередні роботи.

Як повідомив під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий, місто буде звертатися до Світового банку щодо отримання фінансування на реконструкцію вул. Вітовського.

«Я мав змогу вчора спілкуватися із заступником міністра фінансів. Він дав розуміння щодо коштів, які можна залучати. Ми, до речі, закрили наш кредити із Світовим банком, який розпочався у Львові з 2004 року. Маємо хороше реноме. І цей банк готовий давати кошти менше, ніж під 1% на 15 років по екологічній складовій. Враховуючи, що під час реконструкції вул. Вітовського ми говоримо про модернізацію трамвайної колії, що зменшує парникові викиди, відновлення історичного озера, ми можемо цим проєктом подаватися на фінансування Світового банку. Тому, важливо, щоб ми оперативно працювали над проєктною частиною, щоб зрозуміти, яку суму коштів необхідно. Цей проєкт реконструкції вул. Д. Вітовського дуже важливий для громади міста Львова», – повідомив міський голова.

Додамо, у старому трамвайному депо почали створювати інноваційно-креативний простір Lem Station із коворкінгом, офісами, концертним залом, фудкортами та громадськими просторами. Відкриття першої черги очікується наприкінці 2021 року.