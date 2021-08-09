На Верховинщині забудовник привласнив 500 тисяч гривень на спорудженні школи.

Служба безпеки України виявила порушення, допущені підрядником під час реконструкції школи у Верховинському районі Івано-Франківської області, що завдали державі збитків на понад 500 тисяч гривень. Про це сьогодні, 9 серпня, повідомила пресслужба управління СБУ в Івано-Франківській області.

Будівельники, перемігши у тендері у 2017 році, зобов’язалися виконати реконструкцію будівлі школи з добудовою навчального корпусу та спортивного залу за 24 мільйони гривень.

За даними слідства, керівник будівельної компанії вносив недостовірні відомості в акти виконаних робіт, зазначаючи у них роботи, які не були виконані фактично. На момент виявлення порушення з бюджету профінансували робіт на 7,3 мільйона гривень. Експертиза показала, що збитки бюджету лише за невиконання частини з уже оплачених робіт сягають 550 тисяч 887 гривень.

«До того ж будівельники використали низькоякісну перепалену та крихку цеглу. Стіни новобудови почали руйнуватися вже на етапі спорудження», – зазначено у повідомленні.

Загальна сума фінансових збитків буде встановлена після завершення всіх експертиз. Наразі триває будівельно-технічна експертиза щодо невідповідності якості цегли ДСТУ.

Директору будівельної компанії СБУ повідомила про підозру за статтею 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненим у великих розмірах) та статтею 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозру у службовій недбалості за статтею 367 Кримінального кодексу України оголосили керівникові відділу Управління капітального будівництва Івано-Франківської ОДА.

Після виявлення порушення замовник – управління капітального будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації – розірвав угоду із підрядник та оголосив новий тендер.

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