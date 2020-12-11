Міжнародний аеропорт «Львів» анонсував відновлення 20 авіамаршрутів.

Незважаючи на кризу, авіакомпанії поступово відновлюють перельоти зі Львова. Wizz Air, Ryanair та SkyUp відновлюють близько 20 напрямків. Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького «Львів».

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

Зокрема, компанія SkyUp анонсувала чотири авіамаршрути:

Львів – Стамбул: це новий напрямок зі Львова для авіакомпанії. Авіаперельоти стартують 18 грудня, будуть здійснюватися у понеділки і п’ятниці;

Львів – Прага: старт з 20 грудня, а з 17 січня 2021 року будуть виконувати три рейси на тиждень: у вівторок, четвер і неділю;

Львів – Париж Бове: рейси з 22 грудня. З 19 січня курсуватимуть двічі на тиждень: у вівторки і п’ятниці;

Львів – Неаполь: рейс запроваджується з 20 грудня. З 18 січня рейси планують здійснювати двічі на тиждень: у понеділки і п’ятниці.

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

Компанія Wizz Air анонсувала 13 маршрутів:

Львів – Щецин: старт – 18 грудня. Рейси заплановані на 18 грудня, 25 грудня, 4 та 8 січня;

Львів – Катовіце: рейси заплановані на 18, 25 грудня і 8 січня, а в період з 11 січня до 26 березня їх виконуватимуть щопонеділка;

Львів – Братислава: старт - 19 грудня. Заплановані рейси на 25 грудня, 5, 9, 12 та 16 січня 2021 року;

Львів – Лісабон: рейси виконуватимуть з 13 січня по середах;

Львів – Берлін: рейси заплановані на 18, 21 та 25 грудня;

Львів – Рим Чампіно: рейси виконуватимуть з 23 грудня по середах;

Львів – Дортмунд: щочетверга з 17 грудня;

Львів – Вільнюс: старт рейсів з 20 грудня по неділях;

Львів – Лондон: рейси виконуватимуть з 12 грудня по суботах;

Львів – Пардубіце: рейси здійснюватимуть з 22 грудня по вівторках;

Львів – Гданськ: рейси здійснюватимуть по четвергах, починаючи з 17 грудня;

Львів – Вроцлав: рейси відбуватимуться з 20 грудня по середах та неділях;

Львів – Мілан Мальпенса: рейси виконуватимуть з 19 грудня по вівторках і суботах.

Два авіанапрямки анонсувала компанія Ryanair:

Болонья – Львів: заплановані рейси на 18 та 28 грудня, а з 24 грудня їх здійснюватимуть щочетверга;

Лондон Станстед – Львів: рейси стартують з 18 грудня.

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

Крім цього, компанія Belavia з 24 грудня буде здійснювати рейси зі Львова до Мінська чотири рази на тиждень: у понеділки, четверги, суботи і неділі. Виліт зі Львова о 1.55. Приліт до Мінська о 3.10.

Авіакомпанія Turkish Airlines анонсувала збільшення кількості рейсів на напрямку Львів – Стамбул. Починаючи з 15 грудня, здійснюватимуть по вівторках виліт зі Львова о 9.50, приліт до Стамбулу о 12.00. З 19 грудня додадуться рейси по суботах, неділях. Виліт зі Львова о 21.25, приліт до Стамбулу о 23.40.