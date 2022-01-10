Лоукостери скасували кілька авіарейсів зі Львова.

Популярний в Україні ірландський лоукостер Ryanair скасував кілька авіарейсів з міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького, раніше запланованих на січень. Про це сьогодні, 10 січня, повідомив «Інтерфакс-Україна».

Загалом Ryanair у січні відмінив 17 авіарейсів до країн Євросоюзу із Києва, Харкова, Одеси та Львова. Відповідна інформація з’явилася в системі бронювання авіаперевізника.

Зокрема, у період з 10 до 31 січня ця бюджетна авіакомпанія не буде виконувати авіарейси зі Львова до Турина, Братислави, Манчестера, Палермо, Пізи та Барі.

Угорський лоукостер Wizz Air скасував десять маршрутів з України, серед яких два зі Львова, повідомило Lowcost Аvia. Не виконують рейсів Львів – Верона та Львів – Щецин.

До того ж авіакомпанія Wizz перенесла старт нових рейсів зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу з березня на липень.

Фото lowcost-flights.com.ua, avianews.com