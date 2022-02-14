Кабінет Міністрів виділив 16,6 млрд грн, аби не скасовували польоти в Україну.

Кабінет Міністрів вирішив виділити 16,6 млрд грн, аби гарантувати безпеку польотів в Україні, для страхових та лізингових компаній.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній. Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", – поінформував Шмигаль у telegram'і.

Як повідомило Міністерство інфраструктури, кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку та, у разі потреби, використовуватимуться для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.

Виділені кошти покривають страхові випадки щонайменше для 23 повітряних суден.

"Це сигнал для міжнародної спільноти, що Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському повітряному просторі. Зокрема, ми починаємо гарантувати реальними грошовими коштами фінансові зобов’язання лізингових компаній", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У міністерстві зауважили, що після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичної ситуації не використані кошти буде спрямовано до державного бюджету.

12 лютого літакові компанії SkyUp рейсу Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна) заборонили входити у повітряний простір України – пасажирів висадили у Кишиневі. Компанія заявила, що це трапилося через волю власника повітряного судна: "Лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва".

Нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну через загрозу війни.

Згодом виявилося, що низка міжнародних страхових компаній, котрі займаються страхуванням авіаперевезень, із понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій. Такі перипетії означали би фактичну зупинку рейсів іноземних авіакомпаній до України, а також загрожували би блокуванням українським перевізникам.

13 лютого в Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.