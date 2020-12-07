До Франківська та Ворохти призначили додаткові потяги.

Компанія «Укрзалізниця» призначила три потяги до Івано-Франківська та Ворохти на зимові свята, повідомила пресслужба компанії.

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«Ще три додаткові поїзди до зимових свят. Укрзалізниця продовжує активно готуватись до перевезень пасажирів під час новорічних свят», – зазначено у повідомленні.

Зокрема, потяг №143/144 «Київ – Івано-Франківськ, Ворохта» із Києва відправлятиметься 25 і 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно потяг відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. 29 грудня цей потяг курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

Потяг №149/150 «Полтава – Ворохта» з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку – 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Потяг «Кременчук – Івано-Франківськ» з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку він курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

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В «Укрзалізниці» повідомили, що квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

Раніше «Укрзалізниця» до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку потягів у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.