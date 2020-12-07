Андрій Садовий заразився коронавірусом.

Міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні, 7 грудня, отримав позитивний результат ПЛР-тесту на Covid-19. Про це він повідомив уранці на своїй facebook-сторінці.

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«Позитивний ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє», – написав Андрій Садовий.

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Мер Львова привітав посадовців із Днем місцевого самоврядування і висловив переконання, що місто стабільно працюватиме, поки він перебуває на лікуванні.

Також Садовий звернувся до своєї дружини Катерини, яка 7 грудня відзначає День ангела.

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«Катерино, вибач, але святкова вечеря сьогодні теж через ZOOM. Так твій День ангела ми ще не святкували», – зазначив він.

Зазначимо, у листопаді на коронавірус перехворіли дружина Андрія Садового та його теща.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 грудня, відбулася урочиста сесія Львівської міської ради нового скликання, під час якої міський голова Андрій Садовий та депутати склали присягу. Львівська міська ТВК офіційно оголосила про перемогу Андрія Садового на виборах голови Львівської ОТГ 26 листопада.

