Андрій Садовий заразився коронавірусом.

 

Міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні, 7 грудня, отримав позитивний результат ПЛР-тесту на Covid-19. Про це він повідомив уранці на своїй facebook-сторінці.

 

Фото https://pravdatutlviv.com


«Позитивний ПЛР  – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє», – написав Андрій Садовий.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua


Мер Львова привітав посадовців із Днем місцевого самоврядування і висловив переконання, що місто стабільно працюватиме, поки він перебуває на лікуванні.

 

Також Садовий звернувся до своєї дружини Катерини, яка 7 грудня відзначає День ангела.

 

Фото http://tvoemisto.tv

 

«Катерино, вибач, але святкова вечеря сьогодні теж через ZOOM. Так твій День ангела ми ще не святкували», – зазначив він.

 

Зазначимо, у листопаді на коронавірус перехворіли дружина Андрія Садового та його теща.

 

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 грудня, відбулася урочиста сесія Львівської міської ради нового скликання, під час якої міський голова Андрій Садовий та депутати склали присягу. Львівська міська ТВК офіційно оголосила про перемогу Андрія Садового на виборах голови Львівської ОТГ 26 листопада.
 

07.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Поклик
Ірина Калинець
На уродини Ірини Калинець (1940-2012) «Непідвладний безсиллю рук         тягар серця,                         що вмістило в собі цілий світ,                         перелицюваний                         на вподобу свою і волю.                         Розставлені на долоні долі                         химерні постаті,                         що звуться приятелями і недругами...»                         
06.12.20 | | Минуле
Як творяться переконання в добу бульбашок фільтрів?
Дослідження розповідає, як люди поводяться з інформацією, що суперечить їхнім переконанням.
06.12.20 | | Наука
Віднайдення мови ікони
Роман Зілінко
Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.
05.12.20 | | Штука
Стрункі та тлусті
Василь МАХНО
«Не біймося, наша спадщина – увесь світ». Ох, як близькі мені ці роздуми і заклики Борхеса! Сподіваюся, що не тільки мені.
05.12.20 | | Дискурси
Молдова: спроба російського реваншу
Максим МУЛЯР
Допоки ще не відбулася інавгурація новообраної президентки Маї Санду, прихильники старого проросійського президента Ігоря Додона намагаються протягти якомога більше шкідливих для країни, але корисних для Кремля законів.
04.12.20 | | У світі
Яка культура, така й прокуратура
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Те, що офіс Генпрокурора та офіс Президента є насправді одним офісом, стало відомо не вчора. Не до кінця ясним лишається те, як тому зарадити.
04.12.20 | | Україна
У темпі діафільму
Тарас Прохасько
Впізнаваність і новизна, переплетені до єдності, – надійне джерело радості пізнання. Треба вміти забувати, щоби могти прожити щастя згадування.
03.12.20 | | Дискурси
Потемки міського самоврядування
Мар'ян ХОМЯК
Казуси з історії магістрату Судової Вишні у 1867-1914 роках
03.12.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.