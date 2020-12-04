Андрій Садовий склав присягу громаді Львівської ОТГ.

 

У Львівській міській раді сьогодні, 4 грудня, відбулося урочисте засідання сесії, під час якого новоообраний міський голова Андрій Садовий та двоє депутатів склали присягу перед громадою.

 

Фото www.facebook.com/hrystyna.protsak

 

Спершу голова міської ТВК Ігор Сліпецький зачитав протокол про обрання голови Львівської ОТГ. Після цього Андрій Садовий склав присягу перед громадою і офіцінйо став міським головою. Йому вручили символи влади – ланцюг бургомістра, печатку, символічне клеймо та ключі від історичної брами міста.

 

Андрій Садовий, який вчетверте очолив місто, у своїй урочистій промові подякував львів’янам, які обрали його мером, а також спрогнозував найважливіші виклики нової каденції.

 

«Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами. В першу чергу, нечувана епідемія, яка вводить в транс весь світ. Це економічні кризи, до яких вона призводить. Це, однозначно, турбота про медиків, які рятують життя, забезпечення всім», – сказав Садовий.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Звертаючись до депутатів, Садовий закликав показати усій країні приклад єдності.

 

«Кожен, хто прийшов служити громаді від кожної партії, мав багато обіцянок. Ми обіцяли навести лад з транспортом в місті, підсилити галузь медицини, ми говорили про порядок в будівельній галузі, і я хочу вірити, що в цій залі ми всі будемо лобістами громадян, а не будівельних компаній, – заявив Садовий, і додав: – Від нас усіх залежить, якою буде ця каденція – процвітання чи занепаду».

 

Під час урочистого засідання міської ради також склали присягу двоє депутатів фракції «Самопомочі» Любов Давидович та Юрій Мельник, які замінили двох однопартійців, котрі стали депутатами Львівської обласної ради.

 

Після складання присяг мер Львова оголосив перерву у роботі депутатів ЛМР, вона триватиме п’ять робочих днів.

 

Зазначимо, у порядку денному першого засідання сесії Львівсьокї міськради нового скликання, окрім офіційного обрання міського голови та двох депутатів, – обрання секретаря ради; затвердження персонального складу депутатських комісій та створення регламентної комісії, яка працюватиме над новою редакцією регламенту львівської громади.

 

04.12.2020

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