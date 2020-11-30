На зимовий період відновлюють потяг «Гуцульщина» сполученням Київ-Рахів.

Потяг «Гуцульщина» №357/358 Київ-Рахів курсуватиме щодня у зимовий період, починаючи з 18 грудня. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
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Для зручності пасажирів потяг «Гуцульщина» курсуватиме у складі 12 вагонів: одного спального, п’яти купейних та шести плацкартних.
«Потяг є соціально важливим для мешканців Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону» - зазначено у повідомленні.
Він зупинятиметься на таких ключових станціях: Тернопіль, Чортків, Кіцмань, Чернівці, Коломия, Яремче, Ворохта, Ясіня, Кваси, Рахів.
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Щоб відновити курсування цього потяга провели капітальний та середній ремонт низки дільниць колії, при цьому замінили 6 тисяч дерев’яних шпал. Очікується, що це дозволить збільшити швидкість та безпеку руху потягів.
Детально із розкладом потяга можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці».
30.11.2020