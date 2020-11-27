Суд виправдав "суддю Майдану" Кицюка.

Суддя Шевченківського суду Києва Лідія Щебуняєва виправдала суддю Віктора Кицюка, якого обвинувачували у незаконному притягненні активістів Автомайдану до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє аґенція УНІАН.

Як повідомив у Facebook адвокат потерпілих Роман Маселко, Щебуняєва "не знайшла складу злочину у засудженні невинного, на підставі рапорта, у якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини і доказах невинуватості водія".

За статтею 375 Кримінального кодексу ("винесення суддею завідомо неправосудного рішення") розслідуються справи щодо близько 20 "суддів Майдану". 12 грудня, згідно з рішенням КСУ, ця стаття припиняє свою дію як неконституційна. Таким чином усі справи щодо "суддів Майдану", найімовірніше, будуть закриті.

Суддю Печерського райсуду Києва Віктора Кицюка, як і його колегу Оксану Царевич, обвинувачують у винесенні завідомо неправосудного рішення. Кицюк і Царевич обвинувачуються в тому, що, завідомо знаючи про сфальсифіковані протоколи і рапорти працівників ДАІ, а також ігноруючи докази невинуватості водіїв, позбавляли останніх права на керування транспортними засобами за поїздку до резиденції експрезидента Віктора Януковича "Межигір’я".

В окремих випадках до відповідальності притягували навіть тих осіб, які на момент нібито порушення ними правил дорожнього руху (відмова зупинитися на вимогу працівника міліції) взагалі перебували в іншому місці.

У червні 2020 року Шевченківський суд визнав Царевич невинуватою у постановленні завідомо неправосудних рішень про притягнення до адмінвідповідальності учасників Автомайдану в січні 2014 року.

Адвокат потерпілих у цій справі Роман Маселко заявляв, що Царевич і Кицюк вкрай зацікавлені в отриманні виправдувальних вироків до 12 грудня, оскільки цього дня втрачає чинність стаття Кримінального кодексу, за якою суддів притягують до відповідальності.