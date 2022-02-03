Антикорупційний суд засудив двох суддів на сім років в'язниці.

 

Вищий антикорупційний суд засудив до семи років позбавлення волі двох колишніх суддів Голосіївського районного суду Києва, раніше викритих на отриманні хабаря розміром у 8 тисяч доларів.

 

 

 

Про це повідомляє пресова служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 

"3 лютого 2022 року у Вищому антикорупційному суді оголошено обвинувальний вирок двом колишнім суддям Голосіївського районного суду м. Києва, яких було викрито на отриманні 8 тисяч доларів США неправомірної вигоди за позитивне вирішення цивільної справи", – ідеться у повідомленні.

 

Як зазначається, колегія суддів ВАКС погодилась із аргументами прокурора та визнала одного з суддів винним у злочинах, передбачених ч.1 ст.263 та ч.3 ст.368 КК України.

 

"Суд призначив йому покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна", – поінформували у САП.

 

Іншого суддю, який на момент скоєння злочину працював адвокатом, колегія визнала винним за ч.3 ст.368 КК України. Він отримав 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.

 

Обох фігурантів взяли під варту у залі суду.

 

Центр протидії корупції називає імена в'язнів – Андрій Новак отримав 7,5 року позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду суддів протягом трьох років, а Олександр Білик піде за ґрати на сім років із конфіскацією і позбавленням права займатися адвокатською діяльністю на три роки.


Так, суд визнав екссуддю Новака винним в одержанні неправомірної вигоди, а Білика в пособництві та підбурюванні до надання хабаря. Крім того, Новака визнали винним у носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

 

Новак і Білик хотіли отримати визик від судової суперечки, розпочатої громадянином України за позовом про поновлення на роботі у приватній страховій компанії, і виплати йому компенсації розміром у 1,5 млн грн.

 

03.02.2022

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