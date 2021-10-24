Рада суддів після протестів і вмовлянь делеґувала своїх представників до Етичної ради.

Рада суддів України обрала за своєю квотою чотирьох кандидатів до Етичної ради — органу, який має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Раніше вона саботувала вимогу делеґувати своїх членів до складу ради. Втім у Центрі протидії корупції заявили, що щонайменше двоє із суддів мають сумнівну репутацію.

Про це повідомляє Hromadske.

До Етичної ради делегували суддю у відставці Володимира Сіверіна (20 голосів), суддю Київського апеляційного суду Юрія Трясуна (24 голоси) та суддів Верховного Суду Льва Кишакевича (26 голосів) і Тетяну Чумаченко (17 голосів).

Усього в Етичній раді мають бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох — певні міжнародні організації. Перелік із чотирьох кандидатів від Ради суддів мають надіслати голові Вищої Ради правосуддя, який призначить трьох представників у визначений термін. Якщо цього не відбудеться, троє перших кандидатів за рейтингом вважатимуть призначеними автоматично.

10 вересня міжнародні партнери уже висунули кандидатури судових експертів для відбору та призначення до Етичної ради. У посольстві США тоді наголосили, що очікують на аналогічний крок української сторони.

Як пише Центр протидії корупції, щонайменше двоє із номінантів мають сумнівну репутацію та очевидно не відповідають критеріям доброчесності.

У ЦПК зазначають, що Трясун у листопаді 2016 року пройшов "фейкове" кваліфікаційне оцінювання — воно не передбачало участі громадськості та звільнення недоброчесних суддів.

Як свідчить декларація судді, рідний брат Трясуна щонайменше з 2012 року працював у спецпідрозділі "Беркут".

А у 2016 році Трясун у складі колегії суддів звільнив із-під варти "беркутівця", обвинуваченого в убивствах у Кріпосному провулку в Києві 18 лютого 2014 року.

Натомість Сіверін, згідно з даними Фундації DEJURE, неодноразово ухвалював свавільні рішення. У ЦПК зазначають, що керівниця апарату суду скаржилась на те, що як голова суду Сіверін нібито здійснював тиск на працівників суду та підбурював їх діяти за межами повноважень, зокрема втручатись в автоматизовану систему розподілу справ.

13 вересня Рада суддів України не дала достатньої кількості голосів для того, щоб обрати трьох членів Етичної ради — органу, який має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. У Центрі протидії корупції назвали це блокуванням судової реформи.

21 вересня Рада суддів оголосила про старт нового відбору членів Етичної ради.

Вища рада правосуддя - колегіальний незалежний орган суддівського врядування. Він складається із 21 члена, десятьох із них обирають на з'їзді суддів України серед суддів чи суддів у відставці.

По двоє членів делеґують Президент, Верховна Рада, з'їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів та з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Також до складу ВРП входить голова Верховного Суду.

ВРП призначатиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), яких обиратимуть терміном на чотири роки за результатами конкурсу. Членів конкурсної комісії призначатиме теж ВРП.

ВККС, зі свого боку, займатиметься добором нових і переатестацією чинних суддів. Закон передбачає, що ВККС має складатися з 16 членів, і вісьмох обиратимуть з-поміж суддів або суддів у відставці.