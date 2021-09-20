Правоохоронці затримали колишнього посадовця МВС, причетного до насильства проти Майдану.

 

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки у МВС Києва. Його підозрюють у вчиненні насильницьких акцій проти учасників Революції Гідності.

 

 

"За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень Президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував терористичний акт та вбивство мітингувальників", – ідеться в повідомленні на офіційній стрінці прокуратури.

 

Правоохоронці зазначають, що такі дії спричинили до важких наслідків – убито трьох людей, 14 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 59 – ушкодження середньої тяжкості.

 

Експравоохоронцю інкримінують організацію терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

 

Цього чоловіка затримали після того, як він почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня. Його затримали за рішенням судді за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Херсонській області.

 

Згідно з даними видання "Українська правда", йдеться про Юрія Спаських.

 

20.09.2021

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