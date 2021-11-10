Етичну раду для суддівського очищення нарешті сформували.

Склад Етичної ради, котра займатиметься очищенням суддівської влади, нарешті сформовано. Перед цим Вища рада правосуддя відмовилася призначати членів Етичної ради, відтак контролерів обрали автоматично.

Членами Етичної ради стали: суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін – від Ради суддів Украни; суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді, суддя Апеляційного суду Англії та Вельсу у відставці сер Ентоні Хупер та колишня генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг – від міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський привітав формування складу Етичної ради.

"Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі. Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи", – заявив Зеленський, згідно з повідомленням ОП.

Представники громадських середовищ привітали укомплектування складу Етичної ради.

“Нарешті ми маємо ключовий орган в судовій реформі – Етичну раду, яка реально здатна очистити ВРП. Попри те, що судді делегували членів, до доброчесності яких є претензії, Етична рада зможе виконати своє завдання, адже переважний голос буде за міжнародними експертами. Тому протягом наступних кількох місяців на членів ВРП чекає дуже ретельна і результативна перевірка", – заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Рада суддів спромоглася делегувати своїх членів до Етичної ради лише 23 жовтня. Вища рада правосуддя отримала листа Ради суддів із кандидатами до Етичної ради лише 2 листопада. Згідно зі законом, термін призначення Етичної ради вичерпався у понеділок, 8 листопада.

Згідно з українським законодавством, у разі, якщо голова ВРП не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними.

Фундація DEJURE констатувала: до складу Етичної ради все ж потрапили і фігури з непевною репутацією.

Зокрема, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун був у складі колегії, яка відпустила “беркутівця”, підозрюваного у вбивстві трьох майданівців. “Беркутівець” утік з України.





До судді у відставці Володимира Сіверіна є питання щодо статків та втручання у роботу інших суддів. Так, згідно з реєстром речових прав, дочці судді Вірі Сіверіній у 2021 році подарували 6-кімнатну квартиру площею 222 кв.м у Харкові. Син судді Дмитро Сіверін отримав у подарунок житловий будинок 46 кв.м у 2021 році, нежитлові приміщення 185, 118, 45 та 277 кв.м у 2019 році, 10, 4 кв.м у 2018 році, 143 та 114 кв.м у 2013 році. Дочці судді Катерині Сіверіній у 2018 році подарували квартиру площею 70,5 кв.м у Харкові.