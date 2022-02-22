Дві третини членів Ради правосуддя демісували під тиском етики.

Десятеро членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням. Відтак ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Вищої ради правосуддя.

Члени ВРП назвали причиною такого кроку дії Етичної ради – контролюючої інституції, створеної під час судової реформи. Учасники демаршу поскаржилися на те, що їх змушували перебувати під тиском.

"8 лютого 2022 року Етичною радою розпочато процедури оцінювання одночасно усіх членів ВРП (окрім голови Верховного Суду). Отже, можливість подальшого безперебійного функціонування ВРП за таких обставин ставиться у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради, адже передбачена законом ймовірність відсторонення Етичною радою від посади бодай одного члена Вищої ради правосуддя матиме наслідком припинення діяльності Вищої ради правосуддя у зв’язку з відсутністю кворуму цього конституційного органу. Подальше функціонування ВРП в рамках такої залежності порушує гарантії діяльності її членів, що є неприпустимим. Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією фундації DEJURE, до демісії попросилися: Наталія Краснощокова, Олег Прудивус, Лариса Швецова, Світлана Шелест, Сергій Болотін, Володимир Говоруха, Лариса Іванова, Віктор Матвійчук, Тетяна Розваляєва, Валерій Суховой.

Членами ВРП залишаються Віктор Грищук, Оксана Блажівська, Інна Плахтій, Віталій Саліхов, а також голова Верховного Суду Всеволод Князєв за посадою. Цих членів ВРП невдовзі перевірить на доброчесність Етична рада.



“Учора стартував конкурс до ВРП, де Етична рада дуже детально запитувала кандидатів про найдрібніші невідповідності їх доходів способу життя. І вже сьогодні більшість членів ВРП попрямувала у відставку. Це – перемога і найкраща ілюстрація ефективності судової реформи, що стартувала у липні минулого року. Тепер Етичній раді не доведеться витрачати багато часу на перевірку чинних членів і можна буде сконцентруватися одразу на оновленні органу. Зараз є 16 вакансій, конкурс на п’ять із яких вже триває. Ми можемо отримати оновлену ВРП вже за кілька місяців”, – прокоментував голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.



Жернаков додав, що відсутність кворуму ВРП не створить “колапсу судової системи”, як про це лякають противники реформи, оскільки ВРП наразі і так не здійснює більшість своїх повноважень.

Етична рада, що має очистити ВРП, була сформована 9 листопада 2021 року. Згідно зі законом, члени ВРП мають пройти перевірку на доброчесність та професійну етику у шестимісячний строк після початку роботи Етичної ради.