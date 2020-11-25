Література не обов'язкова, математика на мус: особливості ЗНО-2021.

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 2021 матиме низку відмінностей у порівнянні з попередніми роками: можна буде обирати п’ять предметів, раніше було чотири. При цьому для отримання документа про повну загальну середню освіту необхідно скласти ДПА з чотирьох визначених предметів. Про це сьогодні, 25 листопада, під час брифінгу розповіла керівниця Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Зокрема, за її словами, українська мова та математика є обов’язковими предметами ДПА для всіх, третій предмет на вибір – історія України чи іноземна мова, а четвертий – на вибір учасника з переліку з 11 предметів, які пропонує Український центр оцінювання якості освіти.

 

Лариса Середяк наголосила на тому, що математика у 2021 році матиме два формати: рівень стандарту та профільний рівень.

 

«Рівень стандарту 150 хв – виконують усі для державної підсумкової атестації. Вперше в зошитах ЗНО будуть різні формули для допомоги випускникам. Це те, про що діти мріяли багато років. І другий зошит – профільний рівень, тривалість 210 хвилин. Це є стандарт плюс відкриті завдання, задачі, вирішення яких потребує додаткового часу. Тут також будуть формули», – розповіла Лариса Середяк.

 

За її словами, для вступу підходить лише профільний рівень предмету. Адже за стандарт учасник отримує 12 балів, і ця оцінка дозволить отримати лише атестат про закінчення школи.

 

Фото https://svatove.city

 

Ще одна особливість ЗНО-2021 у тому, що вперше українську мову винесли окремим предметом. Учасники можуть обрати «українську мову» або «українську мову і літературу». Це різні предмети цього року.

 

«Відповідь на запитання, що обирати, учень має шукати самостійно. До прикладу, на спеціальність "архітектура і містобудування" потрібні результати з предмету "українська мова і література", а на спеціальність "будівництво і цивільна інженерія" – "українська мова". Зрозуміло, що українська мова і література є ширшим. Відтак, якщо учасник думає подавати документи на обидві спеціальності, то важливо розуміти, що в українській мові і літературі є також завдання з української мови», –  зазначила освітянка.

 

Відтак, якщо учасник ЗНО-2021 обере українську мову, він писатиме предмет 150 хвилин. За нього отримає дві оцінки. Одну – по 12-бальній шкалі для державної підсумкової атестації, іншу – у 100-бальній для вступу до закладів вищої освіти.

 

Якщо обере українську мову і літературу, отримає інший зошит, який буде виконувати 210 хвилин. За нього отримає три оцінки: 12-бальну з предмету українська мова для школи, 100-бальну з української мови для вишу та 100-бальну для вишу з української мови та літератури.

 

Зазначимо, що реєстрація на пробне ЗНО відбуватиметься у січні 2021 року, а на основне – з 1 лютого по 5 березня. Основна сесія запланована у період з 21 травня до 15 червня, додаткова – з 29 червня до 16 липня. Формат реєстрації такий, як минулого року: через заклади освіти формують списки і надсилають у Центр оцінювання якості освіти.

 

«Формат проведення тестувань ми прораховуємо зараз у різних варіантах. Все залежить від епідситуації та кількості хворих. Але точно можна сказати одне – ЗНО буде обов’язковим для вступу», – зазначила керівниця Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

 

За її інформацією, у 2021 році дійсними для вступу у вищі навчальні заклади будуть сертифікати за 2018-й, 2019-й, 2020-й та 2021 роки.

 

25.11.2020

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