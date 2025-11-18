Перша в Україні 3D-школа запрацює у Львові з 3 грудня.

У Львові відбувся перший урок у новому навчальному корпусі школи № 23 9 (вул. Варшавська, 126), зведеному за допомогою 3D-друку. У перших класах навчатимуться близько 100 учнів, а повноцінні заняття розпочнуться вже з грудня. Про це повідомляє Львівська міська рада.

У приміщенні облаштовано чотири навчальні класи, вчительську кімнату, санвузли та сучасні меблі. Тут ще планується завершити дитячий та спортивний майданчики та інші елементи благоустрою.

Новий корпус розрахований на перші класи.

«Ми вирішили, що найкращою методикою буде, якщо кожного року сюди будуть заходити тільки перші класи. Таким чином кожен клас по одному року буде навчатись у цьому корпусі», — розповів директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Зазначають, що харчування учнів здійснюватиметься в основному корпусі школи, а укриття — у сусідньому садку. Завдяки 3D-корпусу вдасться скасувати другу зміну для частини учнів та розвантажити кабінети основного приміщення школи.

Нагадаємо, реалізацію проєкту 3D-друку навчального корпусу для першокласників у школі №23 у Львові розпочали навесні 2022 року. Роботи здійснюють у співпраці з французьким благодійним фондом Team4UA.