Галицькі хроніки COVID-19: 23 листопада.

Станом на 09:00 23 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 99 388 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1084 нові випадки: 437 – на Івано-Франківщині, 400 – на Львівщині (проведено 940 ПЛР-досліджень) та 247 – на Тернопіллі (проведено 542 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: десять людей померло на Львівщині, сім – на Тернопіллі, чотири людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 листопада (09:00): 25 813 випадків, 247 нових

 

м. Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 40 осіб

Шумський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

 

22 листопада (09:00): 41 279 випадків, 400 нових

 

м. Львів – 143 особи

Бродівський район – 23 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 8 осіб

Жовківський район – 45 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янка-Бузький район – 19 осіб

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 31 особа

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 11 осіб

Сокальський район – 65 особа

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 21 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

22 листопада (09:00): 32 296 випадків, 437 нових

 

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

23.11.2020

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