Галицькі хроніки COVID-19: 23 листопада.

Станом на 09:00 23 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 99 388 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1084 нові випадки: 437 – на Івано-Франківщині, 400 – на Львівщині (проведено 940 ПЛР-досліджень) та 247 – на Тернопіллі (проведено 542 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: десять людей померло на Львівщині, сім – на Тернопіллі, чотири людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада (09:00): 25 813 випадків, 247 нових
м. Тернопіль – 75 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 13 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 40 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада (09:00): 41 279 випадків, 400 нових
м. Львів – 143 особи
Бродівський район – 23 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 8 осіб
Жовківський район – 45 осіб
Золочівський район – 7 осіб
Кам'янка-Бузький район – 19 осіб
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 31 особа
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 11 осіб
Сокальський район – 65 особа
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 21 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада (09:00): 32 296 випадків, 437 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.23.11.2020