Поліція виписала 1300 штрафів через неносіння масок.

 

Національна поліція України виписала 1300 штрафів через порушення вимог щодо носіння масок.

 

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час понеділкової наради в Офісі Президента.

 

 

 

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що після запровадження "карантину вихідного дня" тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася.

 

"Додаткові заходи безпеки дають свої результати, – похвалив Президент Зеленський. – Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдавну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання".

 

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив "карантин вихідного дня" в Україні.

 

Верховна Рада прийняла поправки до законодавства, котрі дозволяють оперативно штрафувати порушників маскового режиму. При тім українська влада визнала, що ідея з багатотисячними штрафами за маски була невдалою.

 

"За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за неносіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим, тому що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити такий штраф. Крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду... Цим законом запроваджується новий окремий штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті. Такий штраф становитиме від 170 до 255 гривень", – прокоментував міністр юстиції Денис Малюська.

 

23.11.2020

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