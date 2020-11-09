Мін'юст визнав, що багатотисячний штраф за маски був надмірним.

 

Міністр юстиції Денис Малюська визнав несправедливим штраф розміром у 17 тисяч гривень за відсутність маски.

 

Про це він сказав у зверненні, поширеному у Facebook.

 

 

"За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим, тому що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити такий штраф. Крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду. Ситуація кардинально зміниться після того, як набере чинності закон, який Верховна Рада прийняла у п'ятницю. Цим законом запроваджується новий окремий штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті. Такий штраф становитиме від 170 до 255 гривень", – прокоментував Малюська.

 

Міністр нагадав, що застосування пониженого штрафу буде швидким, оскільки його накладатиме поліцейський або представник Держпродспоживслужби одразу на місці, коли помітить громадянина, який не має маски у приміщенні або у громадському транспорті.

 

Малюська додав, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх або до тих, хто не носить маску на вулиці.

 

6 листопада Верховна Рада запровадила покарання для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок – штраф за відсутність масок сягатиме 170–255 гривень. Як пояснював раніше очільник МОЗ Максим Степанов, протокол складатимуть одразу на місці.

 

09.11.2020

До теми

Чому ненависть та "іншування" так сильно зросли в Америці?
Крісті Ашванден
В огляді наукових публікацій у журналі Science п'ятнадцять дослідників намагалися зрозуміти особливості теперішньої політичної поляризації у США. Scientific American поспілкувався з головним автором цієї публікації. 
09.11.20 | | Наука
Чим зумовлене музичне задоволення?
Вимірювання мозкових хвиль демонструє, що відбувається в мозку під час слухання емоційної музики.
08.11.20 | | Наука
На відхід Януша Шубера
Василь МАХНО
У наших з Янушем розмовах ми часто передавали один одному два українські ключі: Никифор і Антонич.
07.11.20 | | Дискурси
Зеленський як персонаж
Назарій Заноз
Зеленському треба докласти чимало зусиль, аби позбутися іміджу персонажа та довести власну самостійність. Як і Україні
06.11.20 | | Дискурси
«Театр у кошику» знову вражає
Мирослав МАРИНОВИЧ
У цьому шаленому світі все-таки знаходяться люди, які попри все прагнуть творити для нас оази, де можна перепочити і набратися духовних сил
06.11.20 | | Штука
Реваші і координати
Тарас Прохасько
Щоденні побутові звички, маркери і новації служать аналізатором плину спадковості і мінливості, змінності незмінного і незмінністю змінності.
05.11.20 | | Дискурси
«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20 | | Штука
Між законом, грішми і страхом
Ігор Коліушко
Вони зіграли таку сцену, ніби це рішення звалилося на них як сніг на голову. Це насторожує. Реакція була надто награною.
05.11.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.