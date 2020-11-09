Мін'юст визнав, що багатотисячний штраф за маски був надмірним.

Міністр юстиції Денис Малюська визнав несправедливим штраф розміром у 17 тисяч гривень за відсутність маски.

Про це він сказав у зверненні, поширеному у Facebook.

"За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим, тому що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити такий штраф. Крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду. Ситуація кардинально зміниться після того, як набере чинності закон, який Верховна Рада прийняла у п'ятницю. Цим законом запроваджується новий окремий штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті. Такий штраф становитиме від 170 до 255 гривень", – прокоментував Малюська.

Міністр нагадав, що застосування пониженого штрафу буде швидким, оскільки його накладатиме поліцейський або представник Держпродспоживслужби одразу на місці, коли помітить громадянина, який не має маски у приміщенні або у громадському транспорті.

Малюська додав, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх або до тих, хто не носить маску на вулиці.

6 листопада Верховна Рада запровадила покарання для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок – штраф за відсутність масок сягатиме 170–255 гривень. Як пояснював раніше очільник МОЗ Максим Степанов, протокол складатимуть одразу на місці.