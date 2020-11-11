Офіційно: В Україні запровадили "карантин вихідного дня".

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №641, котрими запровадив "карантин вихідного дня".

Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 11 листопада, передає "Укрінформ".

"Карантин вихідного дня" в Україні запроваджується з найближчих вихідних, 14–15 листопада, орієнтовно на два тижні.

"Перші вихідні, коли буде запроваджений цей карантин, – напевно, будуть ці вихідні... Тобто з прийняттям постанови вона буде діяти з цих вихідних і, попередньо, до 30 листопада", – сказав Шмигаль під час обговорення нових обмежень.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що "карантин вихідного дня" має бути на вихідних три тижні поспіль, тобто йдеться про його завершення наприкінці листопада – на початку грудня. "Ми говоримо про кінець листопада – початок грудня", – уточнив Степанов.

Передбачено, що у вихідні дні з ночі на п'ятницю до ночі на недію будуть діяти обмеження, але дозволятимуться: надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

У вихідні не працюватимуть заклади культури (окрім виробництва аудіовіузальних творів), заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ (окрім продовольчих магазинів).

Для обслуговування громадян літнього віку вводять пріоритетні години у магазинах.

Презентуючи проєкт постанови, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив: "З огляду на складну ситуацію в країні з COVID-19, пропонується відмовитись від адаптивного і перейти до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на територіях з помаранчевим рівнем, для всієї території країни".

Він нагадав, що серед заборон буде проведення масових, спортивних, концертних тощо заходів на більш ніж 20 осіб. Забороняється і перевезення пасажирів у міському, міжміському, міжобласному транспорті в кількості більшій, ніж число місць для сидіння.

Передбачається також повна заборона роботи дискотек, розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, робота з 22-ї вечора до 7-ї години ранку ресторанів, кафе, барів тощо, крім адресної доставки та на винос.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий підставити плече, щоб підтримати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Зокрема, в Кабміні розглядають варіанти компенсації частини зарплат працівників у зв’язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року.