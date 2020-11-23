У другому турі виборів у Дрогобичі переміг чинний мер.

У неділю, 22 листопада, станом на 23:33 виборчі штаби кандидатів на голову Дрогобицької ОТГ завершили паралельний підрахунок: з відривом у 500–1000 голосів переміг Тарас Кучма.

Всього у виборах взяли участь 25 922 виборці, або 30,18%. Було підраховано 25 651 голос. Недійсними визнали 271 бюлетень.

За результатами підрахунку, який виданню zaxid.net повідомили у штабі Тараса Кучми, перемогу отримує чинний міський голова, за якого проголосували 13 103 виборці. За Андрія Веселого проголосували 12 595 виборці. Розрив, як бачимо, мінімальний - 508 голосів.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма

Чинний мер отримав перемогу на більшості дільниць у Дрогобичі, тоді як його опонент Андрій Веселий – у Стебнику та районі.

Дрогобицька ТВК оголосить офіційні результати виборів до 27 листопада – після того, як дільниці здадуть протоколи з мокрими печатками.

Сам Тарас Кучма уже сповістив громаду про перемогу. «За попереднім підрахунком ми з командою здобули перемогу! Дякую кожному за довіру, за те, що дослухалися, взяли участь у виборах і проголосували так, як веліло ваше серце. Чекаємо офіційних результатів!» – написав він на своїй facebook-сторінці.

Нагадаємо, у першому турі виборів голови Дрогобицької ОТГ Тарас Кучма набрав 41,48% голосів, а Андрій Веселий – 26,05%.

До міської ради Дрогобича нового скликання обрали 38 депутатів від дев'яти політичних партій. Зокрема, від партії «Європейська солідарність» (23,68%) у раду пройшли 9 депутатів, від партії «Удар» (15.79%) – 6 депутатів, від партій Народний Рух України (10.53%), «Об’єднання "Самопоміч"» (10,53%) – по 4 депутати, від партій «Пропозиція» (7,89%), «Слуга народу» (7,89%), Українська галицька партія (7,89%), ВО «Батьківщина» (7,89%), ВО «Свобода» (7,89%) – по 3 депутати.