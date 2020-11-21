МОЗ запровадить локдавн при 30 тисячах добових випадків COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України готується запровадити цілковитий локдавн в Україні при 30 тисячах захворювань на COVID-19 за добу.

Про це заявив міністр МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. З його слів, більшого валу пацієнтів укранська медична система не витримає.

"Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми наполягатимемо на введенні більш жорстких заходів. Для нас головний показник – це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо виходити із сьогоднішнього відсотка важких хворих, котрі потрапляють у лікарню, то, думаю, показник у майже 30 тисячі хворих на добу впродовж певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що можливості медичної системи – 75-80 тисяч лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Станом на 20 листопада у лікарнях перебувало 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".

"Ми знайшли можливості збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тисячу ліжок, то зараз говоримо про те, що до 75-80 тисяч у цілому по країні може бути розгорнуто ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи будуть збільшені", – пояснив міністр.

Степанов вважає, що Україна може уникнути колапсу медичної системи у випадку дотримання протиепідемічних правил, а також завдяки карантину вихідного дня.

"Я абсолютно впевнений, і такої ж думки наші епідеміологи: якщо ми будемо дотримуватися заходів, введених у країні, то зможемо уповільнити розповсюдження COVID-19. Якщо зупинимося на 12-13 тис. нових випадків на добу, то наша система це витримає", – сказав очільник МОЗ.

Степанов іще певен, що карантин вихідного дня дасться взнаки через 14 днів із моменту його запровадження 14 листопада.

Усередині жовтня українська влада говорила про те, що муситиме запровадити цілковитий локдавн при 9,5 тисячі добових випадків захворювань. Про це йшлося на нараді в Офісі Президента.

За якийсь час (але ще в жовтні) Володимир Зеленський уточнив: при 15 тисячах українська влада таки муситиме піти на тотальний карантин.

Нагадаємо, 9,5 тис. добових випадків було в Україні 1 листопада, а вже за підсумками 20 листопада маємо 15 тисяч.