МОЗ запровадить локдавн при 30 тисячах добових випадків COVID-19.

 

Міністерство охорони здоров'я України готується запровадити цілковитий локдавн в Україні при 30 тисячах захворювань на COVID-19 за добу. 

 

Про це заявив міністр МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. З його слів, більшого валу пацієнтів укранська медична система не витримає. 

 

 

"Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми наполягатимемо на введенні більш жорстких заходів. Для нас головний показник – це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо виходити із сьогоднішнього відсотка важких хворих, котрі потрапляють у лікарню, то, думаю, показник у майже 30 тисячі хворих на добу впродовж певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", – сказав Степанов.

 

Міністр зазначив, що можливості медичної системи – 75-80 тисяч лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Станом на 20 листопада у лікарнях перебувало 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".

 

"Ми знайшли можливості збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тисячу ліжок, то зараз говоримо про те, що до 75-80 тисяч у цілому по країні може бути розгорнуто ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи будуть збільшені", – пояснив міністр.

 

Степанов вважає, що Україна може уникнути колапсу медичної системи у випадку дотримання протиепідемічних правил, а також завдяки карантину вихідного дня.

 

"Я абсолютно впевнений, і такої ж думки наші епідеміологи: якщо ми будемо дотримуватися заходів, введених у країні, то зможемо уповільнити розповсюдження COVID-19. Якщо зупинимося на 12-13 тис. нових випадків на добу, то наша система це витримає", – сказав очільник МОЗ.

 

Степанов іще певен, що карантин вихідного дня дасться взнаки через 14 днів із моменту його запровадження 14 листопада.

 

Усередині жовтня українська влада говорила про те, що муситиме запровадити цілковитий локдавн при 9,5 тисячі добових випадків захворювань. Про це йшлося на нараді в Офісі Президента.

 

За якийсь час (але ще в жовтні) Володимир Зеленський уточнив: при 15 тисячах українська влада таки муситиме піти на тотальний карантин.

 

Нагадаємо, 9,5 тис. добових випадків було в Україні 1 листопада, а вже за підсумками 20 листопада маємо 15 тисяч.

 

21.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Двадцятий і живий! JAZZ BEZ
Від 4 по 6 грудня у Львові та ще 5 містах України та Польщі пройде XХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JAZZ BEZ – наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи.
20.11.20 | | Штука
Я – мала частина історії курбасівців
Ніл Флекмен
Львів справді мене прийняв. Дуже легко бути частиною Театру ім. Леся Курбаса, оскільки актори мають свої власні пропозиції, власні концепції бачення. Тут усі одне одного поважають – і творчий колектив, і адміністрація.
20.11.20 | | Штука
Турецька перемога на Кавказі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
6-тижнева вірмено-азербайджанська війна продемонструвала, зокрема, що Туреччина стає надреґіональною потугою. Вона поступово вичавлює Росію з Кавказу та реґіону Чорного моря.
20.11.20 | | У світі
Роки спокійної рефлексії Богдана Задури
 Ігор Котик
Здатність сприймати світ у його мінливості й неоднозначності, оцінювати речі нестереотипно, виявляти парадокси, ставити складні питання – те, що привертає увагу у цій книжці, написаній на стику жанрів: спогади, художнє письмо, філософські рефлексії.
19.11.20 | | Штука
Миші мають індивідуальний стиль спілкування
Ультразвуковий спів мишей наділений індивідуальними ознаками.
19.11.20 | | Наука
Війна завжди брудна
Бен ГОДЖЕС
Всі люблять Україну чи грузинів. Але більшість людей, які займаються оборонними концепціями, не зможуть навіть назвати всіх країн на березі Чорного моря.
19.11.20 | | Галичина
Топ-10 технологій 2020 року
Попри карантин і пандемію, у 2020 році з'явилася низка перспективних технологій, які в майбутньому можуть здійснити революцію у транспорті, медицині, енергетиці та комп'ютерній галузі.
18.11.20 | | Наука
Всесвіт подібний на велетенський мозок
Ендрю Гріффін
Дослідження, базовані на підходах галицьких науковців, показали: хоча їхні масштаби шалено відрізняються, їхні структури на диво подібні.
18.11.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.