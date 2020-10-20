Влада запровадить тотальний локдаун при 9,5 тисячі інфікованих на добу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада ініціює відновлення суворого локдауну тоді, коли число добових випадків коронавірусної хвороби досягне 9,5 тисячі.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, інформує Офіс Президента.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисячі щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше як 9,5 тисячі інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім", – сказав керівник держави.

Зеленський зазначив, що впродовж останніх тижнів фіксують 5-6 тисяч інфікувань щодня, при тім іде тенденція до зростання захворюваності. З його слів, у низці регіонів країни завантаженість ліжок у лікарнях становить 70%, а в деяких поселеннях – усі 100%.

Президент зауважив, що держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медзаклади лише на лікування хворих з COVID-19.

"Ми можемо знизити кількість заражених і померлих, якщо зменшимо перебування громадян, особливо літнього віку, в місцях масового скупчення людей. Ідеться не лише про церкву, а й про будь-які приміщення та заходи", – заапелював Зеленський.

У понеділок Президент Зеленський також відбув селекторну нараду на тему боротьби з пандемією. Керівник держави повідомив, що уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці". Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях.

"Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях", – додав Зеленський.