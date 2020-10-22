Зеленський чув про проби української "унікальної вакцини" – і готовий прийняти заштрик.

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок випробуваньунікальної української вакцини від COVID-19 і задекларував готовність отримати щеплення.

Про це пан Президент сказав у груповому інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду, – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім, велись", – заінтриґував Зеленський, згідно з цитатою ТСН.ua.

Зі слів Президента, розробкою вакцини займаються вже пів року. Час, необхідний для завершення тестувань, наразі невідомий. "Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку", – сказав керівник держави.

Згідно з повідомленням Офісу Президента, Зеленський сказав: якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі.

"Бо з COVID ми будемо боротись не один рік", – додав він.

Розмірковуючи на тему можливого відновлення тотального карантину, Володимир Зеленський виправив самого себе. Якщо кілька днів тому Президент приміряв локдавн до 10 тисяч добових захворювань, то тепер вже говорить про 15 тисяч.

"Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах захворілих на день наша медицина зупиниться – не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдавн", – сказав керівник держави.

Зеленський сподівається, що становище виправиться завдяки сумлінності українців.

"Це велика проблема, і саме через це ми звертаємось до людей – ми розуміємо втомленість, але носіть, будь ласка, маски – не тільки для себе, але й для свого оточення", – сказав він.

Президент також запевнив, що кошти із Фонду боротьби з коронавірусом витрачалися ефективно, зокрема, на програму "Велике будівництво". Зеленський переконує, що держава вклалася у дороги, бо програма передбачає відновлення шляхів, якими, зокрема, "швидка допомога" доправляє хворих до лікарень. "Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав", – запевняє Зеленський.

Лідер "Слуги народу" вважає, що Україна – одна з найбільш ефективних в Європі з лікування ковіду.

"У нас майже найнижчий у Європі показник смертності – 1,9%, через те, що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися – італійці не просто так запрошували наших медиків", – посміхається Зеленський.