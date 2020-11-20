Санду не порадить Україні "м'який досвід" вирішення проблеми зі сепаратизмом.

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що на керівній посаді у державі продовжить визнавати суверенітет України над Криом так само, як робила це і дотепер.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем’єр-міністром, і запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом", – сказала вона.

Санду також прокоментувала висловлювання чинного президента Молдови щодо Криму, заявивши, що "не мають пояснень дурниці, яких наговорив і які зробив президент Молдови за останні чотири роки".

Відповідаючи на питанян про вирішення конфлікту на Донбасі, майбутня очільниця Молдови запропонувала Україні врахувати досвід у Придністров’ї: "м’який підхід" не подіяв.

"Наприклад, те, що Молдова обрала м’який підхід. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники, – зокрема право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо", – нагадала вона.

"Але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу", – зазначила Санду.

Вона додала, що вважає неприпустимою федералізацію Молдови.